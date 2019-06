El Ejército peruano se sumó al objetivo de luchar contra la violencia hacia la mujer. | Fuente: Andina

La exministra de la Mujer, Nidia Vilchez, consideró que fue una mala idea utilizar un mandil rosado para la campaña "Hombres por la igualdad de género, fuerza sin violencia" del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Precisó que lo necesario son compromisos reales y salir de estereotipos.



En el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP, Nidia Vilchez resaltó el hecho de incorporar a los varones en la lucha contra la violencia hacia la mujer, pero cuestionó el símbolo y el enfoque.

"El combatir la lucha contra las mujeres no significa que me tenga que poner una prenda de mujer. Lo que necesitamos es compromisos reales. Yo enseño en la Escuela Superior de Guerra y he hablado hoy día con alumnos varones y mujeres, su indignación lo traslado hoy día porque tienen un protocolo para usar su uniforme. Han visto agredidos su uniforme de las Fuerzas Armadas", dijo la exministra.

"El uniforme se respeta"

El general EP (r) Roberto Chiabra León, exministro de Defensa, afirmó que al utilizar un mandil rosado como parte de una campaña para combatir la violencia hacia la mujer se minimiza el problema principal.

Para Chiabra León las críticas y debate sobre la utilización del mandil rosado están ahora sobre el jefe del Estado Mayor del Ejercito, general Manuel Gómez de la Torre.

"El uniforme se respeta en toda ocasión, eso hay que comprenderlo. Eso es respetar las normas internas y hay que tener tolerancia con eso. Tolera que ellos apoyen la campaña de la lucha contra la mujer, pero respeta sus códigos y reglamentos", afirmó el exministro.

"Acto audaz"

El analista política Carlos Tapia calificó de un "acto audaz" el vestir con un mandil rosado a altos mandos del Ejército para luchar contra la violencia hacia la mujer.

"El riesgo era previsible porque hay un sector de la población, entendiendo en la población un sector de los institutos armados, que no consideran que es solamente un gesto el ponerse un mandil rosado", sostuvo.

Carlos Tapia manifestó que en la memoria de la población ya quedó grabado el uso del mandil rosado como símbolo de la campaña del Gobierno, una respuesta institucional de las Fuerzas Armadas por el uso del uniforme y una polarización, entre el conservadurismo de la derecha y la izquierda, sobre el honor de los militares.