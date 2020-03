Gobierno restringió más las medidas de la cuarentena. | Fuente: Foto: Andina

El presidente Vizcarra ha decidido endurecer algunos aspectos de la cuarentena vigente en nuestro país. El motivo es doble. Por una parte hay una razón puramente epidemiológica: no hemos podido todavía reducir el número de casos de contagio, de manera que estamos ante el riesgo de que los hospitales no se den abasto para atender a quienes lo necesiten. Es posible que durante los próximos días la tasa de contagios llegue a su pico, antes de comenzar a descender. Pero por otra parte existe un problema de indisciplina social, que en algunos casos lleva a roces con las fuerzas del orden. El tema de fondo es que a falta de vacuna y de medicinas seguras, la única solución es evitar el contagio masivo que implicaría un elevado número de muertos. Como el virus es muy contagioso no hay alternativa a la cuarentena. Loreto y las regiones de la costa norte son las que registran, fuera de Lima, más contagios y al mismo tiempo más casos de incumplimiento de la distancia social obligatoria. El ministro de Salud, David Zamora, que es de origen amazónico, ha destacado que la crisis del coronavirus se yuxtapone en la Selva a la epidemia del dengue que también viene causando muerte y desesperación.

En estas condiciones, el gobierno ha optado por aumentar las horas bajo régimen de toque de queda, es decir prohibición absoluta de circular en las calles a partir de las 6 de la tarde, y en algunas regiones a partir de las 4 de la tarde. Los ejemplos de indisciplina y reuniones con consecuencias fatales son múltiples en el mundo, así como los casos de contagio colectivo a causa de encuentros, fiestas y celebraciones formalmente prohibidas. Sin embargo, cabe preguntarse si los especialistas han calculado el impacto del endurecimiento de las restricciones horarias sobre la mayor concentración de personas en los mercados, farmacias y bancos, puesto que si la atención se reduce a menos horas, más personas se hallarán presentes al mismo tiempo. De toda esta situación se debe extraer una conclusión inapelable y grave: es indispensable respetar las reglas del confinamiento para evitar contagiar y ser contagiados. Como sabemos, al aislamiento social debe añadirse el uso de mascarillas y el lavado sistemático de manos.

Mientras tanto, el gobierno precisa su plan de rescate económico. Una primera fase, de contención, se aplica ya con la atribución de dos bonos a tres millones de familias vulnerables. Al mismo tiempo, el gobierno ha optado por permitir el retiro de hasta 2,000 soles de los fondos de las AFPs, para todos los afiliados que no hayan cotizado durante los últimos doce meses. Esa medida parece moderada respecto a diversas fuerzas políticas que plantean la entrega total de los fondos o bien el 25%.

El gobierno ha expresado su disconformidad con la llamada ley de “Protección a la policía”. La Defensoría la juzga fuera de nuestros parámetros constitucionales. El congresista Omar Chehade, de APP, ha juzgado que la ley es inconstitucional e inoportuna. Lamenta que el presidente Manuel Merino la haya promulgado sin someterla a voto, mal aconsejado según él por “los asesores del congreso disuelto que siguen en funciones”. Mañana sesiona la Junta de Portavoces que podría tratar de evitar un conflicto innecesario.

Entre todos los testimonios de personalidades hospitalizadas por la infección, vale la pena destacar el de Javier Solana, ex ministro español de Relaciones Exteriores y ex secretario general de la OTAN, el pacto militar más poderoso de la historia. Postrado en un hospital madrileño, Solana, de 77 años, lee a Winston Churchill en búsqueda de inspiración para su batalla personal por la vida. Lamenta no poder ver a sus seres queridos, pero parafraseando a Churchill se dice decidido a convertir los días que tiene por delante “en la hora más gloriosa de su vida”.

