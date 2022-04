Ministro de Economía: Incluir en la exoneración de ISC a otros combustibles "significaría menos ingresos para el Estado"

Oscar Graham | Fuente: Andina

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Oscar Graham, advirtió este domingo que incluir en la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a combustibles distintos a la gasolina de 84, 90 o diésel "significaría menos ingresos para el Estado".

"Hay que ser focalizados. La gasolina de 95 y 97 se usan más a nivel urbano y para otro tipo de transporte. Eso no está incluido en la propuesta que hacemos nosotros", aclaró Oscar Graham al programa Punto Final. "Tendremos que evaluarlo, las medidas tiene que ser focalizadas y temporales", agregó sobre la posibilidad que el Congreso plantee una iniciativa que incluya otra gasolina.

Oscar Graham explicó que las medidas de tipo tributario son "medidas de última instancia" que se toman por la complejidad y la disminución de los ingresos que estos generan.

"El análisis que nosotros hacemos, es un análisis que nos permite con esta reducción de ingresos por la exoneración del Impuesto Selectivo al Consumo (...) que es viable y manejable en las finanzas públicas. Reducciones adicionales o la inclusión de otros combustibles sí generarían problemas mayores", afirmó.

Asimismo, Oscar Graham destacó el decreto supremo (DS) 068-2022 que excluye temporalmente de la lista de productos sujetos al ISC a los combustibles como las gasolinas de 84 y 90, y al diésel.

Por otro lado, Oscar Graham destacó que el Perú tiene el "mejor manejo de inflación" si lo comparamos con otros países de la región. Afirmó que el país está alrededor de 6.3 % comparado con Colombia, México y Chile con inflaciones arriba de 8 % o con Brasil con más del 11 %.



"No es cierto que no hemos hecho nada. Hemos implementado medidas, por ejemplo la inclusión de combustibles al Fondo de Estabilización de Precios del Combustible, que lo hicimos hace dos semanas. En el caso del diesel ha permitido que no suba en dos soles por lo menos. Detener y mitigar el impacto de una subida mayor", resaltó.

Sueldo mínimo vital

El ministro de Economía, Oscar Graham, indicó que el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de 930 soles a 1,025 soles responde a una "necesidad" que beneficiará alrededor de 700 000 trabajadores formales. Además, aclaró que los criterios e indicadores técnicos que sustentan este tema señalan que se cumplen las condiciones para hacer un ajuste.

"Hay que considerar que la remuneración mínima vital (RMV) tiene que ajustarse de manera periódica considerando dos factores fundamentales: la inflación y la productividad. Y en la fórmula establecida en el Consejo Nacional del Trabajo que incluye la normalidad; es decir, cómo está evolucionando el producto bruto interno, cómo está evolucionando el empleo formal.



Oscar Graham señaló que al realizar el análisis y la fórmula que considera estos factores indica que hay una "necesidad" y un espacio para hacer el incremento de la RMV.

Asimismo, refirió que la opinión del MEF sobre este tema no es vinculante y no requiere de la aprobación del Consejo de Ministros, porque es un análisis que lo realiza básicamente el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

"El momento, la cantidad, la gradualidad (del incremento) es una decisión que la toma el Ministerio de Trabajo", afirmó.

