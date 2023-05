Tres asesores del ministro Óscar Vera tienen denuncias por violencia familiar y actos contra el pudor

Tres asesores del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, presentan denuncias policiales por casos graves como violencia familiar y actos contra el pudor, según indicó un reportaje del dominical Panorama.

César Sandoval Pozo, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Energía y Minas, ha sido acusado por violencia familiar ya que su pareja indicó que el funcionario la agredió físicamente en reiteradas ocasiones.

“Mi esposa ante la jueza habla todo lo que tiene que decir y la jueza nos da la razón. Mi esposa le explica en qué momento hizo esa denuncia, que no estaba bien, que no fue verdad y se desistió”, se defendió el funcionario cuando fue consultado por este tema. Sin embargo, en la denuncia policial se lee que Sandoval Pozo le lanzó hasta una silla a su pareja.

Otro caso es el de Ricardo Velásquez Ramírez, actual secretario general del Minem, quien tiene una denuncia policial por violencia de la libertad sexual y actos contra el pudor.

Según el documento, que data del 2010, una joven de 23 años señaló que en la cocina de su centro de trabajo la levantó en peso de la cintura y le tocó las nalgas e intentó hacerlo con sus partes íntimas. Luego la soltó y se justificó con la víctima diciéndole que estaba “alegre”.

Por último, Giancarlo Mendoza Fernandini, consultor del despacho ministerial en el Minem, fue detenido en el 2009 por realizar maniobras temerarias. Según la denuncia, revelada en el reportaje, esta persona se negó a identificarse, insultó a los policías e intentó agredirlos. Además, señalan que es un hombre sin respeto por la autoridad.

“Este episodio fue de hace mucho tiempo. En ese episodio yo no fui involucrado. Estaba en un auto, en ese auto había varias personas que se comportaron de una mala manera y como estás en un grupo, te involucran en ello y listo, quedó allí, no pasó a mayores, no fue nada, allí quedó”, señaló Mendoza Fernandini en el reportaje cuando se le consultó sobre este episodio. También fue denunciado en el 2014 por su expareja por violencia familiar y agresión física, pero luego ella retiró los cargos argumentando que "han reflexionado" de lo sucedido.

Abren investigación a Óscar Vera

El procurador general de Estado, Daniel Soria, denunció el pasado jueves ante la Fiscalía de la Nación al ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, por el presunto delito de omisión de consignar declaraciones en documentos en agravio del Estado.

Soria Luján basó su denuncia en un informe periodístico difundido por el dominical Panorama en el que se atribuye a Vera Gargurevich haber -presuntamente- omitido información en su hoja de vida sobre sanciones administrativas y/o disciplinarias.

Vera, el mismo día de su juramentación, presentó una hoja profesional intachable, libre de investigaciones y sanciones, en la que reportó: “No tengo ni he tenido sanciones administrativas y/o disciplinarias".

La Procuraduría solicitó al despacho de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que inicie una investigación preliminar en la que realice una serie de diligencias, entre ellas recibir la declaración del ministro de Energía y Minas para establecer las responsabilidades del caso.