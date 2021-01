José Elice | Fuente: Mininter

El ministro del Interior, José Elice, lamentó los cuestionamientos en su contra y aclaró que no es responsable penal por las muertes producidas durante la protesta agraria en la región La Libertad en diciembre del 2020, sino solo responsable político del sector.



En entrevista con el programa La Rotativa del Aire Edición Tarde de RPP, el titular del Ministerio del Interior, explicó que la Policía Nacional del Perú salió con la misión de reestablecer el orden interno y recuperar la carretera Panamericana. Además, indicó que los agentes policiales tenían que aplicar el reglamento de no utilizar armas letales en esas circunstancias.

"Acá lo que han dicho en primer lugar es que soy responsable de las muertes y eso no es cierto, yo no puedo asumir la responsabilidad de tipo penal (...) responsabilidad política, pero yo no soy responsable de las muertes, soy responsable general del sector y dentro del sector está la Policía. Ni siquiera el Comandante General de la Policía es responsable de esas muertes", dijo.

José Elice sostuvo que un sector de la ciudadanía no entiende qué es la responsabilidad política y asume que uno tiene que renunciar de inmediato ante cualquier hecho.

"Responsabilidad política es dar la cara, el Presidente de la República no da la cara por mandato constitucional, el Presidente de la República tiene una suerte de protección (...) quienes dan la cara y quienes asumen la responsabilidad política son los ministros, eso es diferente a la decisión personal de renunciar o incluso institucional", explicó.



En relación de la eventual presentación de una moción de censura en su contra por las muertes durante la protesta agraria en La Libertad, José Elice consideró que es un "derecho de la minoría".

"Eso ha sido subsecuente posterior a la presentación que tuve en la presentación en la Comisión Permanente, entiendo que están tratando de recoletar las 33 firmas como mínimo que hay que reunir, 25% del número legal de congresistas (...) posteriormente tiene que citar a una sesión del Pleno del Congreso entre el cuarto y décimo día natural y conseguir 66 votos y si lo consiguen, bueno ministro censurado", explicó.

Durante los enfrentamientos entre la Policía y trabajadores agroindustriales en el norte del país en diciembre pasado se produjeron tres muertes, entre ellas un menor de edad, y varios heridos.

