Los policías continúan supervisando el control de las vías | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jhonathan Carlos

El ministro de Defensa, José Luis Gadivia, anunció este domingo que entre el 80% y 90% de las carreteras a nivel nacional ya están liberadas y los vehículos pueden circular con normalidad.

El titular del Mindef señaló que esto se logró gracias a un acuerdo con los gremios de transportistas de carga pesada para suspender sus protestas por cinco días.

Gadivia aseguró a TV Perú que Arequipa, Junín y Ayacucho todavía se reportaron problemas con algunos manifestantes, pero ya están solucionando el asunto.

"Esperemos que dentro del transcurso del día esté totalmente reestablecido, entre un 80% a 90% está el tráfico normal en el país”, detalló el titular del Ministerio de Defensa.





El presidente irá a Huancayo

El ministro José Luis Gadivia señaló que el mandatario no tiene problemas en viajar a Huancayo para reunirse con los transportistas, tal como ellos lo están solicitando desde hace días.

“El presidente no tiene ningún problema (en ir a Huancayo). Todos los días está viajando al interior. Yo no quiero decirles exactamente cuándo vamos a viajar en los próximos días, no solamente el mandatario, probablemente todos los ministros vamos a ir y no solamente a Huancayo”, puntualizó.