Transportistas de la empresa Santa Catalina siguen en paro: no descartan más bloqueos de vías

Temen por su vida. Choferes y cobradores de la empresa Santa Catalina no han salido a circular por segundo día consecutivo, por temor a ser víctimas de nuevos atentados por parte de bandas de extorsionadores. Esto luego de que un colega fuera baleado por sicarios el pasado martes, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

Un equipo de RPP llegó esta mañana al paradero inicial de la empresa, en SJL, y encontró a toda la flota detenida. Según nuestra reportera, unas 15 unidades estaban estacionadas en plena avenida Los Navegantes, mientras que unos 150 vehículos se encontraban dentro del patio de maniobras.

Los transportistas no descartaron realizar nuevos bloqueos de vías, como el realizado en la víspera en el óvalo Zárate, en SJL. Esto para hacerse escuchar y encontrar eco en las autoridades, para que tomen acciones concretas contras las bandas de extorsionadores, que día a día perpetran atentados contra este gremio.



Más ataques contra transportistas

La empresa Santa Catalina es una de las tantas que es víctima de los extorsionadores. Solo en las últimas horas se han registrado dos ataques armados contra unidades de transporte público en San Juan de Lurigancho.

El primero se reportó anoche, en la avenida Las Flores. En el lugar, un bus de la empresa Las Flores S.A., conocida como la línea 57, fue atacado a balazos en plena ruta y con pasajeros a bordo. El conductor resultó herido de consideración.

Horas después, en la avenida Carlos Mariátegui, una unidad de la empresa Huáscar fue atacada. En esta ocasión, el sicario se hizo pasar como conductor, para abordar el vehículo y atacar a traición al chofer. En el atentado, no solo resultó herido el conductor, sino también un niño de siete años. Ambos fueron hospitalizados y permanecen con pronóstico reservado.

