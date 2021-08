Ejecutivo debate declarar en emergencia la educación en el Perú | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El educador Paul Neira consideró que el Poder Ejecutivo debe explicar cuáles son las medidas específicas que tomará en el sector Educación para poder concretar la declaratoria de emergencia que anunció el presidente Pedro Castillo en su mensaje ante el Congreso y que ha sido reiterado recientemente por el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

En entrevista con RPP Noticias, el fundador de The Learning Factor, señaló que "ya la educación está en emergencia" y recordó que en marzo del año pasado la educación virtual recibió el nombre de "educación remota de emergencia". Al respecto, el especialista consideró que la nueva propuesta del Gobierno es un "reconocimiento fáctico" de esta realidad.

"Lo que necesitamos saber es que la razón de ser del sistema educativo es que los niños, jóvenes y adolescentes aprendan, y lo que está sucediendo con la pandemia es que no estamos aprendiendo al ritmo, a la velocidad, a la profundidad y a la comprensión necesarias, entonces lo que tenemos que hacer es volver a clases", señaló.

"La cosa más urgente, más fundamental, del sistema educativo peruano, en respuesta a esa emergencia real, es que tenemos que encontrar los mecanismos con mayor velocidad de lo que estamos teniendo ahora para volver a clases", agregó.

Paul Neira también resaltó que "no hay ninguna evidencia" que demuestre que las aulas se puedan convertir en un foco de contagio de COVID-19 y como ejemplo recordó que no se han reportado casos en los colegios rurales en el país donde se ha reanudado las clases de manera gradual.

"No hay ninguna pieza de evidencia científica que sostenga la posición de no abrir las clases. Esta semana en Buenos Aires se ha vuelto al 68% de los colegios al 100% desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, lo mismo sucede en Chile. No hay ninguna evidencia que sostenga que tenemos seguir manteniendo cerradas las clases", indicó.

Retorno a las aulas

El especialista lamentó que la educación en el Perú haya sido "la primera cosa que se ha cerrado" y podría ser "lo último que se va a abrir". Tras recordar que a la fecha son 145 países en los que las escuelas ya han reabierto, Neira planteó algunas estrategias para apresurar el retorno gradual a clases presenciales en el Perú.

"Los actos para poder concretizar esta declaración de emergencia tienen que ver con un plan con etapas, con fechas, con grupos de colegios identificados de cuándo se van a abrir en los niveles de presencialidad mediada que vamos a tener de aquí en adelante. No estamos pretendiendo que se vuelva al 100% de presencialidad, sino que es un proceso", apuntó.

En segundo lugar, el especialista mencionó la importancia de una asignación de recursos para preparar a las escuelas y a los docentes para el retorno a las aulas, así como una evaluación para conocer los aprendizajes que lograron los escolares durante todo el periodo de pandemia y poder conocer "los huecos que tenemos".

