Héctor Acuña impulsa proyecto de ley para que la PCM asuma Despacho Presidencial cuando el jefe de Estado se ausente del país

El congresista de Honor y Democracia Héctor Acuña presentó el Proyecto de Ley de Reforma Constitucional N.º 12081, iniciativa que propone modificar el artículo 115 de la Constitución Política del Perú, a fin de reformular la figura de la “encargatura del despacho presidencial”.

La propuesta establece que, ante la ausencia del Presidente de la República y de los dos vicepresidentes, sea el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) quien asuma de manera temporal el despacho presidencial.

A través de un comunicado, el congresista detalló que la medida tiene como propósito garantizar la continuidad del Poder Ejecutivo y evitar vacíos de autoridad que puedan afectar el adecuado funcionamiento del Estado.

Cabe señalar que actualmente el artículo 115 no contempla un mecanismo alternativo para este tipo de eventualidad.

Sobre gestión remota de la Presidencia

Por otro lado, refirió que si bien el Tribunal Constitucional (TC) declaró la constitucionalidad de la Ley N.º 31810 -que permite el ejercicio remoto de la presidencia a través de del uso de tecnologías digitales-, en la práctica esta norma ha generado escenarios percibidos como “abandono del Gobierno” cuando el jefe de Estado se encuentra fuera del país, lo que ha debilitado tanto la gestión como la legitimidad del Poder Ejecutivo.

En la exposición de motivos del proyecto de ley se argumenta que el presidente del Consejo de Ministros, en su calidad de portavoz autorizado del Gobierno y coordinador del Gabinete Ministerial, en la práctica ya ejerce la representación del Poder Ejecutivo y tiene la capacidad de articular la acción de las distintas instituciones del Estado.

“Asumir temporalmente la encargatura presidencial sería para el Presidente del Consejo de Ministros, básicamente, una medida alineada con sus actividades regulares”, indicó el legislador liberteño.