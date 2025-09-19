PCM critica pedido de Delia Espinoza para declarar ilegal a Fuerza Popular: No puede estar "por encima de la Constitución"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Presidencia del Consejo de Ministeros (PCM) emitió un comunicado en el que criticó la decisión de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, de solicitar a la Corte Suprema declarar ilegal al partido Fuerza Popular.

Al respecto, la PCM precisó que el Ministerio Público pretendería determinar "antidemocráticamente" cuáles son los partidos que deberán participar en las Elecciones Generales 2026.

"La Fiscalía de la Nación no puede buscar convertirse en una institución por encima de la Constitución y las leyes, queriendo determinar, antidemocráticamente, qué partidos son los que deben participar en la próxima justa electoral", se puede leer en el oficio.