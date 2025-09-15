JNJ evaluará este viernes si dispone la suspensión temporal de Delia Espinoza por un plazo de 6 meses

La Junta Nacional de Justicia evaluará este viernes 19 de setiembre si dispone la suspensión temporal de la doctora Delia Espinoza en su función de Fiscal Suprema Titular y como Fiscal de la Nación por un plazo de 6 meses.

En una audiencia a realizarse desde las 10 de la mañana en su sede principal ubicada en el distrito limeño de San Isidro, dicha institución analizará la propuesta que hizo la vicepresidenta de esta entidad, Maria Teresa Cabrera, para que se ejecute dicha medida de suspensión preventiva contra Espinoza Valenzuela como parte del procedimiento disciplinario ordinario que se le inició por presuntamente haber cometido faltas graves y faltas muy graves e infringir la ley de carrera fiscal al no ejecutar una resolución administrativa que emitió la Junta Nacional de Justicia el ultimo 12 de junio, en la que disponía la reposición de la doctora Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como Fiscal Suprema Titular.



Mediante una resolución emitida este lunes 15 de setiembre a la que tuvo acceso RPP, la Junta Nacional de Justicia dispuso que esta propuesta de suspensión temporal sea puesta en conocimiento de la doctora Delia Espinoza para que pueda ejercer su defensa durante dicha audiencia que tiene "carácter presencial e improrrogable".



La Junta Nacional de Justicia notificó este lunes 15 de setiembre a la doctora Espinoza Valenzuela la resolución en la que aprobó iniciarle este procedimiento disciplinario ordinario por cuatro cargos graves y muy graves tras una votación en la que se adoptó esta decisión con el voto unánime de seis miembros titulares de esta institución frente a la abstención del miembro titular Francisco Távara.