Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026
EP 217 • 04:00
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Poco a poco se escucha voz del papa León XIV en temas sociales y multilaterales, dice periodista
EP 1869 • 15:58

Keiko Fujimori califica de "cortina de humo" pedido de Delia Espinoza para que se declare ilegal al partido Fuerza Popular

Delia Espinoza solicitó a la Corte Suprema declarar ilegal al partido Fuerza Popular
Delia Espinoza solicitó a la Corte Suprema declarar ilegal al partido Fuerza Popular
Ego Agurto

por Ego Agurto

·

Por su parte, Miguel Torres, subsecretario general de Fuerza Popular, denunció "un ataque del sistema de justicia" contra su partido tras conocerse un pedido de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que se declare ilegal a esta organización política por supuestamente haber incurrido en conductas antidemocráticas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras su pedido ante la Corte Suprema para declarar ilegal a este partido político por, supuestamente, haber incurrido en conductas antidemocráticas.

"Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?", reprochó.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, la excandidata presidencial recordó que Delia Espinoza enfrenta un proceso de suspensión que será evaluado por la Junta Nacional de Justicia, y lamentó que "siga dañando a su institución con cortinas de humo, en lugar de perseguir a la delincuencia que golpea a los peruanos".

"Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una fiscal politizada", culminó.

El excongresista Miguel Torres, subsecretario general de Fuerza Popular, también se pronunció al respecto y cuestionó duramente a la fiscal de la Nación por esta decisión. 

"Manifestar evidentemente nuestra indignación, no sólo indignación, sino también el reclamo y la denuncia pública de lo que está sucediendo el día de hoy. Fuerza Popular siempre tiene competidores en todas las campañas electorales. Para el 2026 ya se han anotado candidatos, la ONPE, los 'dibujitos' y ahora definitivamente con esto tenemos claro que la Fiscalía de la Nación toma partido y se suma a un ataque del sistema de justicia a un partido político", apuntó.

En entrevista con RPP, el excongresista consideró que existe una "relación" entre el pedido de suspensión que enfrenta Delia Espinozen la Junta Nacional de Justicia, el cual se evaluará este viernes. En su opinión, la Fiscalía de la Nación "lo que quiere es tener una cortina de humo o luego salir a victimizarse y decir que la política está tomando partido" en esta solicitud.

"No solamente coincide con eso, sino que coincide con que ya se dio inicio a las elecciones, y así como presentaron una vez más una denuncia contra Keiko Fujimori, parece que también la Fiscalía, o por lo menos la Fiscalía de la Nación, piensa que tiene participación en esta contienda electoral", señaló. 

Judiciales
00:00 · 03:14
El poder en tus manos

EP217 | INFORMES | Los jóvenes peruanos y el rol clave que cumplirán en las elecciones generales 2026

Son más de dos millones y medio de jóvenes peruanos los que votarán por primera vez en las elecciones generales 2026. Deberán enfrentar el desafío de emitir un voto informado en una elección sin precedentes. Conozcamos qué opinan sobre próximo proceso electoral, en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Fuerza Popular Miguel Torres Delia Espinoza

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA