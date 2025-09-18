Delia Espinoza solicitó a la Corte Suprema declarar ilegal al partido Fuerza Popular

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó una solicitud ante la Corte Suprema para declarar ilegal al partido político Fuerza Popular. En el requerimiento, la titular del Ministerio Público argumentó que el partido ha incurrido en conductas antidemocráticas.

Esta solicitud se formalizó tras la denuncia interpuesta por una ciudadana en marzo de 2025, y fue sustentada con información y pruebas recopiladas por la Fiscalía de la Nación.

La Fiscalía consideró que Fuerza Popular ha perpetrado prácticas que vulneran las libertades y derechos fundamentales, atacando la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, y periodistas.

También se menciona la persecución de personas por motivos de su función pública, posición política o profesión. Adicionalmente, se ha señalado que el partido ha excluido a sus miembros por disidencia política, promoviendo la violencia como un método para lograr objetivos políticos, acciones que se consideran contrarias a los principios democráticos establecidos en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas.

Fiscalía solicitó cancelar la inscripción del partido en el ROP

Espinoza no solo ha solicitado que se declare ilegal a Fuerza Popular, sino también la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas. Este pedido se ha presentado ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia.

De momento, la bancada de Fuerza Popular se ha reunido de manera extraordinaria para discutir la situación y tomar un posición al respecto.