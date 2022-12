La presidenta Dina Boluarte anunció ayer que hará una renovación del Gabinete presidido por Pedro Angulo | Fuente: VICTOR GONZALES/PCM

El premier, Pedro Angulo, y los ministros del Interior, Salud y de Comercio Exterior participaron hoy, lunes, en una actividad oficial en el Hospital Sergio E. Bernales, en el distrito limeño de Comas, denominada "Juntos por un Perú en Paz".

Sin embargo, durante su discurso, el presidente del Consejo de Ministros fue pifiado por un grupo de personas que asistían al evento en las instalaciones del centro médico y que exigían la salida del cargo de los miembros del Gabinete.

"Elevan la voz porque creen tener la razón"

Ante las pifias, el premier se dirigió a dicho sector de la audiencia que, poco a poco, intensificaba sus arengas.

“Hay personas que no saben y gritan. Y el grito es un derecho, lo reivindicamos, se respeta. Lo que no se respeta es destruir la propiedad pública y privada. Ese es el límite que el Estado tiene que dar y defender", señaló.

"Hay muchas voces que creen saberlo todo y no saben mucho y por eso elevan la voz, porque creen tener la razón. Pero la razón, a veces, no está en la palabra, a veces no está en el grito. La razón está en la obra, en el trabajo”, agregó.



Sobre las críticas respecto a la acción del Estado ante las protestas, el primer ministro resaltó que el Ejecutivo "está dando seguridad" a los peruanos.

“Los peruanos necesitan la satisfacción de tres necesidades que no son las únicas (…): salud, educación y seguridad. En seguridad, se trabaja, se necesita tranquilidad para que las personas puedan desarrollar (…), vender, desplazarse. Lamentablemente, eso lo han estado interrumpiendo”, indicó.

En ese sentido, pidió que los "críticos" a la gestión del Gobierno "no inventen cosas" pues están trabajando por el país.

“Hay que ser críticos, buenos críticos y no inventar cosas y atribuirlas porque no nos conocen. Nadie sabe lo de nadie, en nuestros corazones hay mucha sensibilidad por el Perú”, sostuvo.

El pequeño grupo que estaba rechazando estas palabras fue cercado por la Policía. Los efectivos hicieron una barrera alrededor de estas personas para evitar alguna situación que pudiera poner en riesgo la seguridad de los asistentes.



"La agresión no es el mejor camino"

Por su lado, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, también fue pifiada durante su participación en la ceremonia. Ante ello, la titular del Minsa reiteró que el Gobierno apuesta por el diálogo y la paz y que están ejecutando soluciones para "salir de la crisis".

“Quiero mostrarles que el único camino de todos los médicos es buscar juntos soluciones a los grandes problemas del país. El Perú ha salido de diferentes dificultades y esta no puede ser la excepción para resolver los problemas", sostuvo.

En ese sentido, señaló que "la agresión no es el mejor camino". También destacó la labor conjunta de los médicos, la Policía y las FF.AA. para trasladar a los diferentes pacientes que fueron heridos durante las protestas.

"Hoy vamos a estar comprometidos para juntos resolver los problemas de salud. Mi gratitud profunda como ayacuchana y huantina (…) voy a dar el alma por mi sector", remarcó.