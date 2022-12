El premier señaló que el Estado "usa la fuerza legitimamente" para salvaguardar a la población | Fuente: Andina

El primer ministro, Pedro Ángulo, en una entrevista realizada hoy, domingo, en TV Perú, indicó que ha tenido "información" de presuntos excesos cometidos por las fuerzas del orden en las regiones donde se han registrado manifestaciones contra el Gobierno y el Congreso. En ese sentido, indicó que "deben investigarse".

"He tenido información que se dice que ha habido torturas o desapariciones de personas que todavía no se sabe dónde están. Esos temas se tienen que investigar porque eso sí es el exceso y eso no puede admitirse por ningún Estado", señaló.

Asimismo, precisó que el Ministerio Público debe realizar las investigaciones respectivas sobre esas denuncias y que el Estado ha invitado a un "organismo internacional" para que verifique si realmente se ha cometido dichos "excesos".

"Si hay excesos se tienen que investigar, el Ministerio Público es la autoridad cuya labor se dirige a ello. Además, se está invitando a un organismo internacional para que verifique si es que hay excesos", remarcó.

Como se sabe, el pasado viernes, la Cancillería anunció que "como muestra del compromiso del Perú en materia de derechos humanos", el Gobierno ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que visite el país "en una fecha próxima".

Sin embargo, el premier resaltó que la Policía Nacional del Perú (PNP) y las FF.AA. han usado la "fuerza" de manera "legítima".

"El Estado usa la fuerza (...), es la legitimidad del Estado para utilizar la fuerza en bien de los ciudadanos, resguardando el orden, la vida y la propiedad de las personas (...) Tenemos la convicción de que las disposiciones que se han dado desde el Ejecutivo, desde la Comandancia General de las FF.AA. y las fuerzas policiales, todo ha sido legítimo, todo está amparado en la ley", sostuvo.

Medidas del Gobierno "están funcionando"

Asimismo, el premier resaltó que las medidas que el Gobierno ha desplegado en las regiones, como el estado de emergencia y el toque de queda, "están funcionando".

"Las informaciones que nosotros tenemos es que están funcionando las medidas que hemos tomado. Es decir, se están recuperando carreteras, se están habilitando aeropuertos, y también está disminuyendo la violencia de las personas que se están manifestando en la calle", informó.

Además, refirió que los ministros de Estado ya está entablando mesas de diálogo con la población para atender las necesidades sociales en las regiones.

"Desde el primer día, hubo desplazamientos hacia Arequipa (...) También llegaron a Cusco y pretendían llegar a Abancay, pero el problema fue que había inseguridad en el camino y no se pudo llegar (...) También nos hemos desplazado a La Libertad, a Huánuco, Madre de Dios, Ayacucho (...) En Arequipa, en La Libertad, en Huánuco se han organizado espacios para el diálogo. La presidenta no solamente dice dialoguemos, sino que también llevemos acción social", explicó.

Asimismo, resaltó que está sosteniendo un diálogo personal con Ayacucho, Andahuaylas y Abancay, aunque señaló que, "por prudencia" no puede revelar quienes son sus interlocutores "porque van y los chantajean y los amenazan en sus casas".

"Hay lugares donde nosotros todavía no podemos entrar en Abancay. Tengan confianza en que estamos haciendo nuestro trabajo, no crean que lo estamos dejando de hacer o no sabemos y alguien nos tiene que decir lo que tenemos que hacer", indicó.

Recomposición del Gabinete

Como se sabe, el día de ayer, la presidenta de la república, en su mensaje a la nación, anunció que se va a recomponer el Gabinete "para darle mayor tranquilidad" al país. Sobre ese anuncio, el premier señaló que ya se está evaluando alternativas para los ministerios.

"En estos momentos, la presidenta está analizando, tiene propuestas; pero no necesariamente es lo que aparece en los memes. En los memes ya hay personas que se ofrecen (…) y eso no es cierto. Todo el tema lo estamos manejando con la presidenta", sostuvo.

Finalmente, el primer ministro hizo un llamado al Congreso para que "repiense" su voto al dictamen que propone el adelanto de elecciones.

"Estamos cercanos a las fiestas de Navidad que son de paz y nos hace recordar que los niños son nuestro objetivo, la política se dirige hacia el futuro (…) En ese sentido, invoco al Congreso a que repiense en esta circunstancia del adelanto de elecciones. Todos tenemos que deponer intereses, todos tenemos que pensar en el Perú. Es mi invocación, como lo ha sido la de la presidenta de la república", recalcó.