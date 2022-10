Castillo | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció este lunes que convocará a las autoridades regionales y municipales electas a una reunión en Palacio de Gobierno y ratificó la disposición del Poder Ejecutivo de llevar a cabo un trabajo conjunto con todos.

"Anuncio que vamos a convocar a las autoridades electas para que también nos hagan llegar cuál será su plan de trabajo, pero que también asuman juntamente con sus autoridades el dirigente del barrio, la autoridad local porque tenemos que ser vigilantes como pueblo de las inversiones que se hagan y de lo que reciben nuestras autoridades", manifestó el mandatario durante una actividad en Amazonas.

Pedro Castillo saludó a los nuevos alcaldes y regionales, pero indicó que si los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) no trabajan juntos poco o nada se hará en el país.

"Saludo, como presidente de la República, a las regidoras y regidores, alcaldes y alcaldesas, consejeros regionales y gobernadores, sobre quienes el pueblo ha depositado su confianza. Hay que sacudirnos del flagelo de la corrupción. Invoco a las nuevas autoridades que si no trabajamos de la mano poco o nada se hará", puntualizó el jefe de Estado.



Por otro lado, el jefe del Estado adelantó que convocará de emergencia una reunión con sus ministros para ver los temas urgentes de la región Amazonas. Sin embargo, no dio una fecha sobre ese encuentro.

No desea reunión con el presidente

Rafael López Aliaga, candidato por Renovación Popular a la alcaldía de Lima, descartó hoy la posibilidad de reunirse con el presidente Pedro Castillo en caso sea elegido como nuevo burgomaestre y pidió al mandatario su renuncia, aconsejándole asilarse en un país “donde no lo vayan a perseguir”.

Además, López Aliaga expresó su deseo de mantener una reunión con Daniel Urresti y enfatizó en que es posible que tenga "buenas ideas".

"No hay que cerrarse. Yo quiero reunirme con él a solas. Puede que tenga ideas buenas. Nadie es dueño de la verdad y cada persona es especialista en algo. Mi especialidad es conseguir dinero para Lima. Ya lo he hecho en alguna gestión. Sin dinero no haces nada", dijo a la prensa.

Urresti reconoce su derrota

Por su parte, Daniel Urresti reconoció públicamente la eventual victoria de Rafael López Aliaga con un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. El exministro del Interior recalcó que aceptará los resultados oficiales que anuncie en las próximas horas el ente electoral, tras terminar de contabilizar las actas de votación.

“Al recibir el resultado al 100 % de la ONPE, felicito al señor López Aliaga por ser elegido alcalde de Lima. Aceptamos los resultados de la ONPE sin reparos. En democracia, los limeños han elegido libremente a la persona que regirá su destino”, escribió el candidato de Podemos Perú.