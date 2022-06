Abogado de Pedro Castillo dice que la Comisión de Fiscalización del Congreso buscó dar un "espectáculo" al acudir a Palacio de Gobierno

Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo | Fuente: RPP

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, afirmó este lunes que los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Congreso buscó dar un espectáculo al acudir a Palacio de Gobierno cuando ya estaban notificados que el presidente de la República no los iba a recibir. Además, aclaró que el mandatario no cometió infracción a la Constitución Política.

En el programa Todo se sabe de RPP, la defensa legal consideró que el jefe del Estado no cometió una falta de respeto a la Comisión de Fiscalización, ya que se comunicó con antelación que no brindaría su testimonio por presuntos actos irregulares durante su gestión.



"Me parece que se presta a un show la Comisión de Fiscalización que estaba siendo notificada, declaré desde las 7:00 que el presidente no iba a recibir, a las 8:00 volví a declarar y, pese a eso, decían: 'no, no hemos recibido la comunicación formal'. A las 9:11 ingresa por mesa de partes virtual; un minuto después, a las 9:12, por mesa de partes física del Congreso, así que no había necesidad de que vayan más allá del show. Eso demuestra de que hoy hay una voluntad de dar un espectáculo más que objetividad y búsqueda de la verdad", dijo.

"No había garantía de debido proceso"

El abogado afirmó que el mandatario Pedro Castillo tenía "toda la voluntad de colaborar" con la Comisión de Fiscalización sin que esto suponga reconocer que el citado grupo de trabajo parlamentario pueda investigar al mandatario fuera de los alcances del artículo 117 de la Constitución Política. Y por eso, en "aras de una colaboración recíproca entre poderes del Estado, decidió prestar su declaración y recibirlos en Palacio de Gobierno.

"El lunes se envía un oficio y se señala que, a partir de tal fecha, hoy para adelante, de acuerdo con la agenda del presidente, podemos recibir a la comisión. La comisión nos contesta y nos dice 'muy bien, vamos ir el lunes 27'. El martes se le dice que tengo derechos si me tratas como investigado, y mi defensa puede organizarse y preparar mi defensa. El miércoles aparece esta declaración del presidente de la comisión, Héctor Ventura, que señala, polemizando contra la defensa, que contra el presidente Castillo no hay dichos, sino pruebas. Y lo que es peor, señala algo que es fundamental, que el miércoles 29 la Comisión va a entregar su informe final", relató.

"No ha habido una infracción a la Constitución"

Por estas razones, Benji Espinoza consideró que "no había ninguna garantía de debido proceso" para el presidente Pedro Castillo. "El derecho a ser oído tiene que ser materializado en que en verdad haya voluntad de escucharlo y no la ha habido", agregó.

El abogado también afirmó que recién este fin de semana retornó al Perú y esa fue la razón para que Castillo esperara hasta el último momento su recomendación jurídica para tomar la decisión de no recibir a la Comisión de Fiscalización.

Por otro lado, Benji Espinoza argumentó que el presidente Pedro Castillo no cometió ninguna infracción a la Constitución Política al no recibir a una Comisión de Fiscalización con facultad de comisión investigadora.

"Yo tengo claro que acá no hay ninguna infracción a la Constitución, porque cuando hay que analizar la Constitución, estamos entrando al terreno del juicio político, lo que mandan son dos disposiciones, el artículo 99 y 100, que terminan definiendo una suspensión, destitución o inhabilitación; pero que hoy, por ejemplo, está en discusión en qué casos corresponde una y otra. Más allá de eso, tengo que ser absolutamente claro que no ha habido una infracción a la Constitución, porque el presidente no tiene ninguna obligación de comparecer a la comisión, si no tiene obligación de comparecer, entonces cómo así no recibirlos se podría volver una infracción constitucional", expresó.

