El presidente Pedro Castillo acudió esta mañana a la sede del Ministerio de Educación, en San Borja, para sostener una reunión con el titular de esta cartera, Carlos Gallardo. Más temprano, el jefe de Estado abandonó la sede de Palacio de Gobierno alrededor de las 8:45 de la mañana con destino desconocido. Solo se conoció que tenía una actividad no oficial, ya que no se encontraba registrada en su agenda, según el portal de Transparencia.

No obstante, en el registro de visitas del Ministerio de Educación aparece el nombre de Pedro Castillo y su ingreso a esta sede al promediar las 9 de la mañana. Lo que llamó la atención es que la entidad a la representa en esta reunión, según el registro de visitas oficial, es la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), sindicato fundado por Castillo en el 2017 tras las huelgas magisteriales que encabezó a nivel nacional.

Pedro Castillo asumió hasta octubre del año pasado como secretario general de este gremio; sin embargo, este miércoles aparece el nombre del hoy jefe de Estado como representante de esta agrupación en la reunión que sostuvo con el ministro de Educación y no como mandatario, cargo que ocupa desde julio de este año tras ganar las elecciones.

Tras casi dos horas de permanecer en el lugar, el presidente Pedro Castillo abandonó la sede del Ministerio de Educación sin dar declaraciones. Un equipo de RPP Noticias consultó con el ministro Carlos Gallardo el motivo por el cual el jefe de Estado se había registrado como representante del Fenatep; sin embargo, evitó responder a la consulta.

Dato: Cabe precisar que la información fue actualizada y corregida momentos después.

