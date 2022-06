Iván Lanegra: Conversación del presidente Pedro Castillo con TV Perú demostró una "falta de norte" en las políticas del Gobierno

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia | Fuente: RPP

El secretario General de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, consideró este lunes que la conversación del presidente Pedro Castillo con TV Perú demostró una "falta de norte" en las políticas del Gobierno y evidenció una falta de respuestas claras sobre cuestionamientos en su contra.



En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP, Iván Lanegra lamentó la falta de declaraciones a la prensa durante varios meses, algo que limitó severamente un "rendimiento de cuentas periódico" de temas decididos en el Gobierno.

"Lo que hemos visto en la entrevista de ayer es que los cuestionamientos se han ido sumando y que más bien la entrevista lo que ha mostrado es la falta de norte, con respecto a qué hacer con las distintas cuestiones que tocan a los ciudadanos en su conjunto y que tampoco no hay un tipo de respuesta clara a los cuestionamientos personales del presidente. Entonces, si no se resuelven los problemas del presidente ni las políticas del Gobierno, y además no se rinde cuentas, lo que ha mostrado esa entrevista es un problema serio de su gobierno y la relación con los medios", afirmó.

"No nos basta la declaración del presidente"

Iván Lanegra argumentó que las respuestas del presidente Pedro Castillo revelan "problemas muy serios de comprensión de su papel" y "desconocimiento" de la cuestión y gestión pública.

"En lo que toca a lo que ocurrió en Sarratea, la cuestión no es qué creer o no al presidente sobre qué se decidió ahí o no. El tema es que tener reuniones en un lugar que no sea el oficial ya es un problema y, precisamente, porque no nos basta la declaración del presidente o cualquier funcionario de lo que pasó ahí y necesitamos información seria y transparente de lo que ocurre esto está mal o que el Ministerio Público ya constató, por ejemplo, que existe un hecho concreto que se encontró dinero en el armario que está en el baño del señor Pacheco. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión en es origen de ese dinero", dijo.

Asimismo, Iván Lanegra cuestionó la falta de condena al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, por parte del mandatario Pedro Castillo.

"Es ya es muy grave que no haya una acción tajante de la acción de su ministro que implique una condena, pero también hay otro problema más serio que señala que el proceso de nombramiento de los altos funcionarios no se basa en los antecedentes o los problemas que puedan tener estas personas en su pasado, sino sencillamente en creer en las palabras que dan y punto. Además, que la evaluación no se basa en una atención de cuestionamientos que ya se dan en su gestión, sino sencillamente en la evaluación de tareas, como si fuera una cuestión menor que haya cuestionamientos serios de estos funcionarios", expresó.

