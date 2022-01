La casa ubicada en el jirón Sarratea 179, en Breña, fue utilizada por el presidente Pedro Castillo para realizar reuniones durante noviembre del 2020. | Fuente: AFP

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa en el pasaje Sarratea (Breña), donde el mandatario Pedro Castillo mantuvo reuniones de manera informal, aseguró que la intervención a su vivienda por parte del Ministerio Público fue ilegal y que los fiscales cometieron abuso de autoridad.

"Es un abuso de autoridad porque no ha habido una autorización fiscal", expresó.

Esta mañana, el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima realizó una diligencia en la vivienda del jirón Sarratea en el marco de la investigación por la contratación de Provías al Consorcio Puente Tarata III.

"No tenemos nada que ocultar"

La Fiscalía ha solicitado a Segundo Alejandro Sánchez que entregue los videos de las cámaras de videovigilancia de la casa de Sarratea, tanto del interior y exterior, correspondientes al día 19 de noviembre. Sin embargo, el empresario informó que no está seguro si se cuenta con esos videos. El material podría confirmar si el presidente Pedro Castillo se reunió conla investigada Karelim López.

"La mayoría de cámaras (de videovigilancia) duran sus archivos una semana o 15 días, habría que verlo, yo no tengo la menor idea de qué máquina se ha comprado acá. Justamente he venido y voy a llamar a un técnico y vamos a proporcionar. Nosotros nos hemos puesto a disposición, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que mentir. El que no la debe, no la teme", aclaró.

Segundo Alejandro Sánchez también señaló que su madre sufrió una descompensación y tuvo que ser trasladada de emergencia por parte de una ambulancia del SAMU y ahora se encuentra internada en el Hospital Dos de Mayo.

