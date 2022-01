En esta vivienda, el presidente Pedro Castillo sostuvo reuniones con congresistas, ministros y personas particulares. | Fuente: RPP / Edgardo Reto

Los fiscales del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de la fiscal Karla Zecenarro Monge, ingresaron a la casa de la calle Sarratea, en Breña, donde el presidente Pedro Castillo se alojó durante la campaña electoral y durante las primeras semanas de su Gobierno, para realizar una diligencia.

El fiscal adjunto provincial Jhon Tomasto Medrano, peritos y analistas de la Gerencia de Peritajes del Ministerio Público y agentes de la Dirección Contra Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional del Perú, se constituyeron al referido inmueble a fin de verificar y recabar información de las cámaras de videovigilancia y seguridad.

Caso Provías



De esta manera, los ciudadanos Segundo Sánchez Sánchez (propietario del inmueble), Ada Sánchez Saldaña (ocupante y madre de Segundo Sánchez) y Tania Peralta Sánchez (ocupante y hermana de Segundo Sánchez) deben entregar los videos originales sin editar, correspondientes al 19 de noviembre de 2021, que hayan registrado las cámaras de seguridad internas y externas del referido inmueble.



Este operativo se realiza como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por el caso de presuntas irregularidades en el proceso de licitación No 01-2021-MTC712 “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga – provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín”, por un monto ascendente a S/. 232 587 014.30 convocada por Provias Descentralizado y cuyo ganador resultó el Consorcio Puente Tarata III.



Las investigaciones tienen la finalidad de determinar la existencia o no de causa probable de la comisión de los delitos que puedan haber cometido los investigados Karelim López y Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno. Además, de aquellos que resulten responsables, en los que podrían estar involucrados funcionarios de Provías Descentralizado y otros particulares representantes del consorcio Puente Tarata III.



Investigación en suspenso



Como se recuerda, en esta vivienda, el presidente Pedro Castillo sostuvo reuniones con congresistas, ministros y personas particulares, hecho que fue denunciado por un programa dominical.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió abrir investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión, a raíz de las visitas a Palacio de Gobierno y a la citada casa de la empresaria Karelim López y a las subsecuentes adjudicaciones de contratos en Provías Descentralizado y Petroperú en la compra de biodiesel.

Sin embargo, la investigación quedó suspendida debido a que, de acuerdo con una interpretación de la Constitución, el presidente no puede ser sometido a procesos judiciales durante el ejercicio de su mandato.



