Pedro Castillo: "El Perú no se puede paralizar por una confrontación que no ha sido creada por nosotros"

Pedro Castillo sostuvo un encuentro con la población del distrito de Platería, provincia de Puno. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El presidente Pedro Castillo reiteró que la próxima semana -el lunes 28 de marzo- se presentará nuevamente ante el Congreso de la República, esta vez como parte de una nueva moción de vacancia en su contra. Al respecto, el mandatario pidió a los parlamentarios "no caer" en las denuncias periodísticas que podrían aparecer este fin de semana y en los que se le podría vincular con presuntos actos ilícitos.

"La otra semana estaremos en el Congreso de la República por una citación que se ha hecho para ir a responder de lo que se quiere hacer creer al pueblo peruano. Esta semana, a partir de mañana, hay una campaña demoledora al Gobierno, sacando algunos mensajes y montajes de algunos videos para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso", señaló.

"Hay congresistas inmensamente responsables. Hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo y no van a caer en este tipo de chantajes y no van a creer en este círculo mediático y, coincidentemente, con algunos empresarios que dicen que por culpa de Pedro Castillo se ha elevado el precio del pan, del pollo, generar una crisis para que haya una razón el lunes en el Congreso para ver de qué manera se vaca al presidente", agregó.

Durante una actividad oficial en el distrito de Platería, provincia de Puno, el jefe de Estado aseguró que la confrontación política que vive el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República no es responsabilidad de su Gobierno. Además, cuestionó que se busque un mecanismo para apartarlo del cargo pese a que fue electo de manera democrática en las recientes elecciones.

"El Perú no se puede paralizar por una confrontación que no ha sido creada por nosotros, qué culpa tenemos nosotros de que, en el marco de un derecho constitucional, tener ese derecho de elegir y ser elegido, postular a la Presidencia de la República, y que el pueblo te haya dado la razón. Nosotros no hemos venido a ponerle zancadillas al país, sino, por el contrario, a estar juntamente con ustedes. Esperamos que dejemos de lado esta polarización", apuntó.

En otro momento, el mandatario recordó que desde hace varios meses el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley al Congreso para que faculte legalmente al Gobierno para que pueda masificar el gas natural en las regiones. Pese a esto, adelantó que realizarán este esfuerzo por iniciativa propia "para alcanzar este gas a todos los peruanos".

"Tengo que ir a donde me citen"

El presidente Pedro Castillo ya había respondido sobre si acudirá el próximo lunes 28 de marzo al Congreso de la República para brindar sus descargos tras la aprobación del debate de la moción de vacancia presidencial.

Consultado por RPP Noticias si este acudiría, el mandatario respondió que el irá a donde sea citado. "Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro iré. No he venido a robar un centavo", expresó.

El pasado 14 de marzo, los parlamentarios de diversas bancadas admitieron a debate la moción de vacancia en contra del presidente Pedro Castillo. 76 congresistas votaron a favor de la admisión, mientras que 41 parlamentarios lo hicieron en contra. Se registraron también 2 congresistas sin respuesta, dos ausencias y una abstención.

El grupo parlamentario Perú Libre votó en contra con 27 votos y una abstención, Fuerza Popular votó a favor, con 23 votos, Acción Popular también votó a favor con 13 votos y Alianza Para El Progreso de la misma manera.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: