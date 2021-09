Presidente Pedro Castillo. | Fuente: Presidencia | Fotógrafo: Jose Luis Cristobal

El presidente Pedro Castillo se reunió con empresarios de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos para promover las inversiones al país. Durante su discurso, instó a los empresarios a invertir en el país “sin desconfianza, sin duda y sin temores”.

“El Perú es enorme, tiene climas distintos, su productividad es diversa, así como ustedes desde el espacio de inversiones como empresarios, es necesario ser una sola familia. Un Estado sin inversión privada no podemos salir adelante, y como lo sostengo con transparencia, con reglas claras, respetando también a los trabajadores”, dijo.



Castillo evocó a la pandemia que ha desnudado grandes falencias y dijo que pese al crecimiento que tuvo el país, no hubo a la par desarrollo. “Nos damos con la sorpresa de que ese crecimiento no está equilibrado con desarrollo”, dijo.



Vacunación y desconfianza



El presidente Pedro Castillo indicó que su gobierno se ha enfocado en estas semanas en vacunar a la población, y comentó que todavía no se ha llegado a inmunizar con las dos dosis al 50% de la población.

Comentó que en regiones como Puno todavía hay reticencia en recibir las dosis. “Hay movimientos indígenas que no quieren vacunarse, pero han entendido y me han visto a mí mismo vacunándose han comenzado a tener confianza en la vacuna, porque si no damos garantía de la vacuna poco habremos hecho por la salud del pueblo. En ese contexto, yo quisiera decirles, dejemos de lado la desconfianza”, dijo.



Pedro Castillo se comprometió ante los inversionistas que el Perú garantiza una seguridad jurídica. “Eso es importante, que vaya el empresario y que el Estado lo garantice. De ustedes va a depender generar empleo y oportunidades de trabajo para nuestros hermanos”, indicó.



Previo a su reunión, el presidente declaró a la prensa que el “Perú necesita estar unido y los que tienen bonanzas vayan e inviertan en el país y den oportunidad de trabajo. El Perú es un país atractivo, no solamente turístico, sino también como riqueza que tiene en su suelo”.



"No solamente las garantías jurídicas, hay que darle todas las garantías. El Perú también tiene en las calles a veces inseguridad, pero para eso está el Estado, hay que coordinar con diferentes entidades con la finalidad de que el empresario, el inversionista, se sienta seguro", dijo a su llegada a un hotel.

