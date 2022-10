Pedro Castillo: "Invoco al Congreso, al Poder Judicial y al resto de autoridades a que dejemos estas rencillas"

El presidente Pedro Castillo participó en una actividad en el distrito de Pichari, en la provincia de La Convención, junto al parlamentario Guillermo Bermejo. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Pedro Castillo, aseguró que, a pesar de que se buscan pruebas para implicarlo en pedidos de dinero a cambio de favores y cargos políticos, no encontrarán evidencias, e incidió en que se denuncien estos hechos, porque él mismo tomará las acciones correspondientes para sancionarlos.

“Quieren encontrar un chat, quieren encontrar un video, quieren encontrar que alguien se vaya y diga ‘sí, señor, el presidente me llamó para ser ministro, pero me pidió tanto’, ‘el presidente me llamó para ser director o hacer una obra, pero me pidió tanto’, ¡No lo van a encontrar! Porque un campesino no le puede robar a un campesino, un maestro no le puede robar a un maestro y un hombre del campo no puede robar a otro hombre del campo”, declaró desde Cusco el mandatario.

Asimismo, el jefe del Estado dijo que esta semana arribarán representantes de la OEA al Perú, que ya tiene conocimiento de la realidad no solo de Lima, sino también del Perú profundo y sus exigencias.

Crítica al Congreso

En otro momento, el mandatario Pedro Castillo hizo un pedido a los otros poderes del Estado. “Desde acá quisiera invocar al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional y al resto de autoridades a que dejemos estas rencillas y echémosle una mirada al pueblo peruano. Démosle una mirada a las grandes brechas que tiene este país”, sostuvo.

El gobernante también acusó al Parlamento de no permitir a los ministros realizar su trabajo en regiones, al plantear interpelaciones y censuras, e intentar querer retirarlo del cargo.

"Lo que hagan ahora con nosotros, y si el pueblo permite esto, mañana o los años siguientes, cuando surja una voz del pueblo, van a acostumbrarse a hacer lo mismo. Por eso, vamos a responder, pero no de la misma manera que lo hacen ellos, creando denuncias, obligando declaraciones fantasmas a través de colaboradores eficaces, amenazándolos para que digan ante jueces y fiscales: ‘sí, eso es lo que me dijo que hiciera el presidente’”, añadió.



El presidente Pedro Castillo participó en el IV Congreso Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas, Rondas Campesinas, Comités de Autodefensa y Seguridad Indígena del Perú, en el distrito de Pichari, de la provincia de La Convención.

Decisión de la OEA

El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en una sesión extraordinaria, expresó su solidaridad y respaldo al Gobierno de Pedro Castillo, así como a la preservación de la institucionalidad democrática en el país.

Además, se acordó designar un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita a Perú con el fin de hacer un análisis de la situación.

"Designar a un grupo de alto nivel conformado por representantes de los Estados Miembros, en concordancia con la Carta Democrática Interamericana, para que realice una visita al Perú con el fin de hacer un análisis de la situación de la que informará a este Consejo", señala la resolución del organismo supranacional.

La OEA convocó el último jueves una sesión del Consejo Permanente tras la solicitud de activación de la Carta Democrática Interamericana presentada por el Gobierno, debido a la crisis política.