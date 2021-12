Juan Carrasco Millones, ministro de Defensa. | Fuente: Mindef

El ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, afirmó este lunes ante la Comisión de Defensa del Congreso que nunca se reunió con el presidente Pedro Castillo en la casa del pasaje Sarratea en el distrito de Breña, pese a que en declaraciones anteriores dio a entender que trató temas de su sector con el mandatario en esa vivienda.

Carrasco Millones aseguró que fue a la casa del pasaje Sarratea la noche del viernes del 19 de noviembre para conversar con el presidente Castillo, sin embargo, aseguró que la reunión no se concretó.

"No me reuní con nadie, estuve solo todo el tiempo esperando que se diera el encuentro y no se dio", dijo al responder sobre su aparición en un video emitido por el programa Cuarto Poder en el que se le ve llegando a la casa en Breña, donde el jefe de Estado también recibió a otros funcionarios y empresarios.

A finales de noviembre, en declaraciones a un medio local, el ministro Carrasco calificó las reuniones en Breña como "normales" y "cotidianas" como lo fueron en otros gobiernos y que se pueden realizar "dentro o fuera de un lugar privado". Además, señaló que "lo que se trata en esas reuniones" tienen que ver con "el sistema de defensa de la nación" y por lo tanto se debe "mantener la reserva de ese tipo de reuniones".

No obstante, en un mensaje a la nación el 29 de noviembre, Pedro Castillo sostuvo que los encuentros en la casa de Breña eran de carácter personal y añadió que las reuniones oficiales se dan en Palacio de Gobierno.

Fue a tratar temas personales

En sus declaraciones de este lunes, Carrasco Millones se alineó con la versión del mandatario al afirmar que fue a la casa del pasaje Sarratea para tratar temas personales, pero que en su momento no se explicó con claridad.

"En relación al reportaje en un medio de comunicación y una posterior declaración brindada por mi persona, considero pertinente precisar que yo me he referido a las reuniones que ocurrían en otros gobiernos y sobre eso doy mi opinión personal, es en ese contexto que fueron mis declaraciones. Quizá en un momento no me expliqué bien o no expresé con claridad mis ideas y por eso pido las disculpas del caso", dijo.

Carrasco Millones indicó que fue a la casa de Breña un día después de jurar al cargo de ministro de Defensa y aseguró que nunca tuvo contacto con la empresaria karelim López, investigada por un presunto caso de corrupción por la adjudicación de una obra de más de 232 millones de soles.

"Yo con la persona que aparece en el video no me he cruzado, no la conozco, no la he visto; entonces por qué tendría que ser parte de un tema de crimen organizado", manifestado.









