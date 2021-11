El presidente de la República habló sobre la situación del cierre de cuatro minas en Ayacucho. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió en torno a la polémica surgida en los últimos días tras el anuncio del cierre de cuatro empresas mineras en la región de Ayacucho.

Al respecto, el mandatario aclaró que es respetuoso con las inversiones privadas, especialmente con la minería, siempre y cuando las empresas sean responsables con el medioambiente.

"Vuelvo a ratificar al país, el compromiso de garantía y promiover la inversión privada, entre ellas, la minería, respetando el marco legal vigente y estabilidad jurídica. Mi Gobierno apuesta por la minería responsable, moderna y sostenible", expresó desde Arequipa.

"Queremos un sector minero sólido, con inversión que genere empleo y operaciones para la población, pero desde el inicio hemos sido claros en señalar que las operaciones mineras deben desar respetando el medio ambiente y los derechos de la comunidad", continuó.

"Deben darse sin contaminar las cuencas, los ríos, debe haber compromiso social y ambiental", puntualizó.

Polémica por anuncio de cierre

La presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, se reunió con comunidades de la zona sur de Ayacucho el último viernes que están en situación de conflicto con las unidades mineras Apumayo, Pallancata, Breapampa e Inmaculada. En su presentación, la primera ministra se comprometió que el Estado fiscalizará que estas mineras cumplan con su plan de cierre. El sector empresarial criticó el anuncio al considerarlo que se trata de una decisión “unilateral y arbitraria”.

¿Qué es el plan de cierre de una mina? De acuerdo con una publicación de Cepal, se trata de un documento en desarrollo que se analizará y revisará a lo largo de la vida útil de la mina.

El viceministro de Minas, Jorge Chávez Cresta, señaló este domingo que las empresas mineras pueden solicitar la ampliación de los plazos de cierre de minas, a través de las entidades competentes, en el marco del cumplimiento de la ley.



Así lo señaló en relación al caso de las operaciones mineras Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa en la región Ayacucho.



“En cualquier momento pueden solicitar su ampliación a las entidades competentes”, afirmó en Punto Final.



Refirió que estas cuatro operaciones mineras tienen fechas para el cierre progresivo, cierre final y para postcierre y que de ninguna manera se está vulnerando el cumplimiento de esas fechas. “Esto no significa que yo pongo un letrero de cerrado, porque eso no se da, no hay un cierre unilateral, es un acompañamiento que se da en el proceso regular que tiene cada proyecto minero”, dijo.





