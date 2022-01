Pedro Castillo sobre Samir Abudayeh: "Nunca hablé con él, en Palacio no se tratan temas de licitaciones"

Pedro Castillo, presidente de la República. | Fuente: Presidencia

El presidente Pedro Castillo aseguró este domingo que nunca se reunió ni conversó con el empresario Samir Abudayeh, quien en octubre de 2021 visitó Palacio Gobierno, días antes de que la empresa que gerencia ganara una licitación con Petroperú por 74 millones de soles y que luego fue anulada tras el destape periodístico del caso.

"No sé quíen lo atendió, en que momento ingresó, no sé si tuve la suerte de estrechar la mano con él, pero tampoco lo conozco al señor. Si es que vino, vino como viene con cualquier otra organización", dijo en una entrevista en Palacio de Gobierno con Exitosa.

"Aquí hay diferentes despachos, diferentes espacios, y hay una comisión que los atiende y cuando termina la comisión, en un momento protocolar, voy y los saludo; pero personamente nunca hable con él y nunca me dirigió la palabra y me dijo hay esto. No lo conozco a este señor, acá (en Palacio de Gobierno) no se tratan los temas de licitaciones", agregó.

Castillo indicó que las licitaciones del Estado se discuten en los sectores correspondientes y en el caso de que un contrato no esté bien "se tiene que corregir, pero acá en el despacho nunca se ha tratado".

Karelim López

El presidente también negó conocer a Karelim López, empresaria vinculada al consorcio Puente Tarata III, ganador de la licitación de una obra en la región San Martín, quien también registra ingresos a Palacio de Gobierno y por lo menos una visita a la casa del pasaje Sarratea en Breña, también frecuentada por el mandatario.



"No lo conocí a esa señora, no me une ningún vinculo amical o laboral. Ha ingresado (a Palacio de Gobierno) como ingresa cualquier persona", dijo.

Sin embargo, reconoció que la recibió en su despacho y conversaron un momento sobre "una convocatoria a los micro y pequeños empresarios" "Vienen muchas personas a hablar de cosas asi, con la finalidad de salir, pero jamás se me pasó por la cabeza que era una persona, que detrás de ella había personas interesadas".

En ese sentido, rechazó que haya hablado con Karelím López sobre la licitación del Puente Tarata III. "Es que este no es el espacio para tratar, yo no tengo por qué tratarlo, para eso están los sectores. Jamás se trató y ni una sola palabra ha habido de eso. Por eso, en el marco de las investigaciones es el espacio donde se van a ventilar", afirmó.

Respecto a la casa en el pasaje Sarratea, Castillo aseguró que en ese ambiente nada incorrecto sucedió. "El pueblo no me eligió para eso, jamas se han tratado cosas de Estado en esa casa", manifestó.

Bruno Pacheco

Al ser consultado sobre Bruno Pacheco, el jefe de Estado dijo que lo conoció en la huelga nacional del magisterio de 2017 y tras volverlo a encontrar en la campaña presidencial vio en él a una persona que lo iba a ayudar en su trabajo como mandatario.

Sin embargo, indicó que a raíz del escándalo de los 20 mi dólares hallados en el baño del despacho que ocupaba Pacheco como secretario general de Palacio de Gobierno, él mismo le pidió apratarse del cargo.

En ese sentido, rechazó que no haya tomado distancia de su exsecretario porque ahora "hay un nuevo secretario, los vínculos (con Pacheco) se han cortado y hoy estamos empeñados de que las cosas avancen a partir de ahí, atendiendo a la población"

