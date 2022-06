Pedro Castillo hizo referencia a la situación legal | Fuente: Foto: Presidencia

El presidente Pedro Castillo señaló que en lo que va de gobierno se ha intentado "evidenciar" actos de corrupción, en referencia a las acusaciones que pesan en su contra y a la situación legal que enfrentan varios personajes que en su momento fueron cercanos a su gestión, varios de ellos actualmente prófugos de la Justicia y con órdenes de detención.

"Han pasado 10 meses que en este gobierno se ha venido escarbando situaciones para poder evidenciar y decir al país que Pedro Castillo ha metido la mano y ha robado y hasta ahorita no me encuentran, y no la van a encontrar, porque mi padre me crio con las uñas cortadas, en el marco de la honradez", señaló ante las representantes de las ollas comunes.

"Jamás le voy a robar a este país, porque eso servirá para nuestro pueblo. Si alguna vez la autoridad me demuestra que he robado un centavo, yo seré el primero en decir hasta acá nomás, porque tengo que someterme a la justicia, pero a la verdadera justicia, no a las especulaciones", agregó desde los exteriores de Palacio de Gobierno.

Hace un día, Pedro Castillo solicitó al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, la reprogramación de su declaración indagatoria como parte de la investigación preliminar que se le sigue junto al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y a un grupo de congresistas de Acción Popular.

En un escrito presentado por su abogado, Benji Espinoza, el jefe del Estado precisa que no puede brindar su declaración este lunes, 13 de junio, como lo había programado inicialmente el despacho del fiscal de la Nación, debido a que su defensa legal no ha terminado de revisar la carpeta fiscal de este caso.

En diálogo con RPP Noticias, Espinoza señaló, además, que el 15 de junio la Corte Suprema verá la tutela de derecho que presentaron para que anule la disposición fiscal, por la cual el jefe de Estado fue incorporado en esta investigación fiscal.

"Si se estimara que es inconstitucional al darnos la razón en la tutela, ya no habría ninguna citación ni diligencia pendiente para el presidente", manifestó.

Castillo anima a inversionistas pese a incertidumbre

Durante su gira por los Estados Unidos, el presidente Pedro Castillo instó a los empresarios internacionales a invertir en el Perú pese a la incertidumbre que vive el país generada por el Ejecutivo.

"Yo los animo a seguir de la mano para que ustedes sigan invirtiendo sin ningún temor por eso estamos acá y tengan la mayor confianza", dijo el mandatario durante su presentación en IX Cumbre de las Américas en Estados Unidos.

Acompañado del titular del MEF, Oscar Graham, Castillo Terrones pidió "disipar todo tipo de dudas y voces disociadores".

"Yo los invito para hacer una reunión fuera de Lima y verán que la mirada es otra y es el pueblo que pide a gritos seguir invirtiendo", continuó.



Sin embargo, de acuerdo al último informe de Expectativas Macroeconómicas del BCR, el ánimo de las empresas a nivel regional no son buenas.

"Se aprecia un deterioro de la mayoría de los indicadores de situación actual en las zonas norte y centro; y mejoras en la zona sur, respecto al mes anterior. Por su parte, todos los indicadores de expectativas se deterioran en la zona sur (excepto sector a 12 meses); mientras que las zonas norte y centro presentan resultados mixtos", se lee en el reporte.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: