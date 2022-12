Pedro Yaranga sobre las protestas: En Andahuaylas tuvieron "una visión estratégica táctica militar"

Pedro Yaranga, analista político y experto en temas de terrorismo | Fuente: AFP

El analista político y experto en temas de terrorismo, Pedro Yaranga, afirmó este martes que "hay un comunicación confusa" que circula en el interior del país detrás de las protestas que exigen el cierre del Congreso y la convocatoria a elecciones generales.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Pedro Yaranga rechazó la versión de la congresista Elizabeth Taipe, quien aseguró a RPP Noticias que las comunidades de Apurímac se han autoconvocado para salir en manifestaciones sin dirigentes. Él aclaró que las comunidades participan en las protestas, pero no las dirigen: "los que convocan son los que tienen experiencia".

"Esta comunicación confusa es la que está circulando en el interior del país. Antes de ayer y ayer he recibido comunicaciones donde no llegan los medios de comunicación como Puerto Inca, parte de Ucayali, y me preguntaban: '¿es cierto que al presidente lo han sacado los poderesos simplemente para cambiar y para marginarnos a los pobres y que lo están torturando? Nos han dicho que salgamos a defender al presidente'. Eso es totalmente falso, entonces el lenguaje debe llegar con claridad a todo el país", dijo.

Para Pedro Yaranga los que dirigen estas protestas no responden a reclamos por obras o dejadez de autoridades locales, regionales o nacionales, sino "objetivos políticos": "El lenguaje es uno solo: cierre del Congreso y nuevas elecciones, y en algunos casos la Asamblea Constituyente", añadió.

"Visión estratégica táctica militar"

De otro lado, Pedro Yaranga consideró que los ataques a la autoridad policial e instituciones gubernamentales en Abancay han tenido "una visión estratégica táctica militar", por lo que no descarta la presencia del terrorismo, con Movadef y Conare, y el narcotráfico.

"En Andahuaylas lo primero que han hecho es atacar primero la comisaría, la policía responde al ataque a la comisaría, cercan la comisaría e inmediatamente atacan al aeropuerto ¿por qué? porque por ahí viene el auxilio a la policía. Van al aeropuerto, logran los muertos y después de los muertos inmediatamente retroceden y se dan cuenta que el apoyo viene por la zona de Ayacucho, ya que está liberada el aeropuerto Ayacucho, por la zona de Chinchero-Churipa, inmediatamente atacan esa zona para evitar que vaya el apoyo hacia Andahuaylas", expresó.

Pedro Yaranga precisó que la jornada culminó con alrededor de 12 comisarías destruidas o incendiadas, 119 policías heridos, 5 polícias liberados, de los cuales dos o tres se encuentran en UCI tras ser "previamente torturados por estas turbas".

"Eso no lo hace eso cualquiera y los ataques han sido con 'avellanas', se ha reportado por ejemplo, por inteligencia en la zona de Andahuaylas, que en algunos casos se ha utilizado dinamita. Eso no lo hace cualquiera", manifestó.

