La ministra sostuvo que muchos de los pacientes que dicen ser asintomáticos, en realidad sí tienen síntomas de la enfermedad. | Fuente: Ministerio de Salud

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró la noche de este miércoles que solo un porcentaje muy bajo de personas asintomáticas del nuevo coronavirus pueden contagiar la enfermedad a otros y es por eso que se toman todas las medidas de prevención para evitar contagios, como el uso de mascarillas y el lavado constante de manos.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, Mazzetti se refirió a este tema al decir que no se debe tomar pruebas a las personas que no tienen síntomas, porque estas no contagian. Precisó que el riesgo de contagio es muy bajo, cuando los asintomáticos entran en contacto directo con otra persona.

“Es un porcentaje bajo de personas que no tienen síntomas que pudieran contagiar, por eso es que todos nos cuidamos, todos usamos mascarilla, todos limpiamos nuestras manos y guardamos la distancia con las personas. Todos por eso pequeño porcentaje que nos podría contagiar”, indicó la titular del sector Salud.

En esa línea, la ministra sostuvo que la salud pública realiza las pruebas del nuevo coronavirus a las personas que tengan fiebre, dolor de garganta y malestar general. Agregó que esto no solo sucede en nuestro país y que es la regla a nivel internacional.

“Recuerden que no es una cuestión de tomarles pruebas a todo el mundo, así no se maneja la salud pública. Las pruebas se les hace a las personas que tienen síntomas. Eso está escrito en todas partes, no solamente en Perú”, sostuvo.

La ministra de Salud dijo, además, en los últimos días, se registra en el país una reducción leve en la cifra de casos de coronavirus. "No voy a decir que ya ganamos, tampoco que esta disminución va a continuar. Si mantenemos la seriedad que tenemos hasta el momento, esto va a seguir así y, probablemente, al otro mes, podamos sentirnos relativamente más tranquilos", señaló Pilar Mazzetti.

Newsletter Todo sobre el coronavirus



La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS



‘Espacio Vital': En este programa, el doctor Elmer Huerta conversó con el doctor Fernando Mejía, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales, sobre las complicaciones de pacientes infectados con el nuevo coronavirus.