Policía detuvo a Henry Shimabukuro, exasesor de Pedro Castillo

La Policía Nacional detuvo a Henry Shimabukuro en el puente Atocongo. Él tenía una requisitoria vigente por el delito de peculado de uso.

La Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo este martes a Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo y presunto aportante de la campaña de la presidenta de la República, Dina Boluarte. La intervención ocurrió esta tarde en el puente Atocongo, en el distrito limeño de Surco.

Henry Shimabukuro fue intervenido por un patrullero 105 de la Policía Nacional, al detertarse que tenía una orden de requisitoria fue llevado a la comisaría Sagitario, en Surco, donde brindó declaraciones y pasó por exámenes médicos como parte del protocolo de atención.. Luego fue trasladado a la sede de Requisitorias de la PNP y, porsteriormente, será dispusto a las autoridades judiciales correspondientes.

“Esto es una cortina de humo. Los verdaderos delincuentes están en la Fiscalía, en el Congreso y en el gobierno”, dijo Henry Shimabukuro en el momento que salió de la comisaría de Sagitario para ser llevado a la sede de Requisitorias, en la avenida Canadá, en el distrito de La Victoria.

Henry Shimabukuro es investigado por el caso ‘gabinete en la sombra’ del expresidente Pedro Castillo y tenía una requisitoria vigente por peculado de uso, motivo por el que fue detenido por la Policia Nacional.

Situación legal de Henry Shimabukuro

En conversación con RPP, Carlos Salazar, abogado de Henry Shimabukuro, indicó que su patrocinado fue detenido por una requisitoria de una citación del Congreso de "grado o fuerza" de hace ocho meses.

“Un patrullero de 105 lo interviene, al momento de pedirle los documentos, la policía hace el registro de los requisitoriados y estaba con esa orden de captura. El trasladado se realizó a la comisaría Sagitario”, detalló el abogado.

"Hemos podido constatar que es una orden de captura requerida por el Congreso de la República. Él ya había sido notificado varias veces y como eran casos de investigaciones reservadas, no podíamos dar declaraciones a otras entidades más que a Fiscalía. Respetamos la autonomía del Congreso", agregó.

El abogado Carlos Salazar señaló que sí le respondieron al Congreso ante las citaciones: “Sí, por supuesto, nosotros tenemos las conversaciones que nos habían requerido los asesores de las comisiones respectivas y nosotros le comunicamos que no podíamos ir en esas fechas. Indicamos que por motivo de reserva de las investigaciones íbamos a declarar dentro de la Fiscalía”.

Asimismo, Salazar señaló que no presentarán un hábeas corpus: “No se está vulnerando ningún derecho a la libertad. Mi patrocinado no ha tenido conocimiento de esta requisitoria. Él ha seguido sus declaraciones y se ha sometido a todas las investigaciones. Nosotros no podíamos asistir (al Congreso) porque nos iban a preguntar lo mismo que habíamos declarado a la Fiscalía. No podíamos perturbar las investigaciones", explicó.