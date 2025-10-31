Pedro Pablo Kuczynski anuncia su precandidatura al Senado por el partido Fuerza y Libertad

El expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK), en entrevista exclusiva con RPP, anunció que será precandidato al Senado por el partido Fuerza y Libertad, alianza electoral liderada por Fiorella Molinelli.

El exmandatario fue inscrito como precandidato al Senado por Lima e indicó que asumiría la postulación porque la "calidad" de los últimos parlamentos "ha sido deleznable".

"Tengo todavía que pasar unos procedimientos y si me eligen, pues lo haré. ¿Por qué lo haría? Porque la calidad del Congreso que hemos tenido en los últimos parlamentos ha sido deleznable, ha sido realmente terrible. Entonces, yo creo que todos tenemos que tratar de mejorar", sostuvo.

"Y yo no soy una persona perfecta, ciertamente, pero tengo mucha experiencia en temas mineros, ambientales, económicos, internacionales, y yo creo que podría contribuir a que el nuevo Senado, que se convoca por primera vez en un montón de años, sea un participante creíble y que dé confianza a la población", agregó.

Kuczynski destacó que Molinelli -quien fue designada como representante del Estado ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud (EsSalud) durante su gobierno- es una "persona ordenada" que "conoce bien al sector público".

"Yo creo que Fiorella es una persona ordenada que ha manejado en salud varios años [y] conoce bien al sector público. Ahora, lo que necesitamos para ganar una elección es eso más otras cosas: generar entusiasmo en la gente, tener credibilidad, pero yo creo que ella tiene credibilidad profesional y pienso que es una buena opción", sostuvo.

"Carlos Álvarez se demoró mucho en lanzarse"

Asimismo, el expresidente dijo que esperaba que el candidato de la alianza Fuerza y Libertad fuera el humorista Carlos Álvarez; sin embargo, señaló que "se demoró mucho en lanzarse" y que Molinelli "estaba lista".

"Yo estaba esperando que Carlos Álvarez se lanzara, pero se demoró mucho en lanzarse. Molinelli estaba lista, con un buen equipo. Tiene una alianza con el gobernador de Junín, que es un tipo respetable. Entonces, lo único que tiene es que hay gente que dice que no es política, pero yo creo que ya tiene bastante experiencia", acotó.