Política Gobierno Premier Denisse Miralles ofrece conferencia de prensa tras juramentación de nuevo gabinete La Presidencia del Consejo de Ministros anunció que la premier dara declaraciones tras los acuerdos alcanzados en la sesión de su gabinete desarrollado esta noche. por Redacción RPP 24 de Febrero del 2026 9:29 PM · Actualizado el 24 de Febrero del 2026 9:29 PM