Enrique Ghersi planteó tres hipótesis tras frustrada designación de Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros

El abogado, Enrique Ghersi, señaló que la decisión de no designar a Hernando de Soto como presidente del Consejo de Ministros respondería a un proceso de negociación fallido con el presidente de la República, José María Balcázar.

En una entrevista con el programa Las cosas como son de RPP, el también exdiputado sostuvo que la jornada estuvo marcada por la incertidumbre, ya que “en la mañana parecía que Hernando [de Soto] declinaba, luego él mismo confirmó que seguía adelante y finalmente, declinó por segunda vez”.

“Yo creo que hubo un proceso de negociación, tengo la impresión, frustrado”, manifestó.

Asimismo, explicó que, según la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros propone a los integrantes del Gabinete, pero estos deben ser designados con el acuerdo del jefe de Estado.

En ese sentido, consideró probable que la lista de ministros planteada no haya sido aceptada por el mandatario.

“Probablemente Hernando, que siempre ha acostumbrado a ser el líder de sus grupos, de sus equipos de trabajo, ha tratado de armar un Gabinete que no ha tenido la aprobación del presidente”, expresó.

“Básicamente lo que hay que pensar es que no hubo acuerdo”, agregó.

Tres hipótesis

Por otro lado, Enrique Ghersi planteó tres hipótesis para entender lo ocurrido con el economista Hernando de Soto.

La primera, indicó, apunta a “que el presidente tenga ciertas limitaciones [políticas] consecuencia de la coalición que lo eligió”.

Sin embargo, precisó que el Gabinete liderado por Denisse Miralles no refleja una marcada politización, pues se ratificó a varios ministros y se promovió a viceministros ya en funciones.

La segunda hipótesis se centra en un cálculo político del propio De Soto, quien -según Ghersi- se caracteriza por evitar riesgos.

En tal sentido, habría evaluado la posibilidad de no obtener el voto de investidura en el Congreso.

“Sería trágico para su carrera juramentar y no conseguir el voto de confianza”, comentó.

“Pudiera no conseguir los votos lo que sería trágico para la carrera personal de Hernando. Ser presidente del Consejo de Ministros, juramentar, presentarse para el voto de investidura y no conseguirlo. Yo creo que Hernando ha medido ese riesgo y tal vez ha visto que era posible y ha preferido dar un paso atrás”, comentó.

Finalmente, señaló que la tercera posibilidad es que José María Balcázar “es un mejor negociador de lo que mucha gente supone”.

Recordó que el mandatario tuvo un paso por el sistema judicial y que incluso presidió la comisión encargada de concretar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, tras varios intentos fallidos en el Congreso.