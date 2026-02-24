“La lacra política está gobernando al país”: candidato presidencial Wolfgang Grozo revela sus propuestas

Wolfgang Grozo, candidato presidencial por Integridad Democrática, estuvo en RPP donde habló de su trayectoria, así como de sus propuestas y su lista de candidatos al Senado en las próximas Elecciones Generales 2026.

El también general (r) de la Fuerza Aérea del Perú recalcó que buscará juntar su experiencia en la institución, su sapiencia académica, así como los estudios de realidad nacional que hizo antes de salir de la FAP en enero de 2022.

“Estos componentes hicieron que enfatice más la indignación que sentimos todos los peruanos de lo que pasa en el país. Un Perú fragmentado, dividido, con brechas muy grandes, con zonas alejadas de la capital. Realmente, indignante. Esto fue lo que me motivo a poder participar a futuro”, declaró.

En ese sentido, recalcó que decidió formar su organización política “desde cero” en su casa debido a la “lacra política” que, de acuerdo con su criterio, gobierna el país.

“Pienso que lacra política es la que está gobernando el país. Eso venía acentuándose y no había manera de ser parte de lo mismo. Por eso elegí hacer una organización distinta, decente, transparente, con personas capacitados y con experiencia y valientes con preceptos que marcan nuestra organización política”, aseveró.