“La lacra política está gobernando al país”: candidato presidencial Wolfgang Grozo revela sus propuestas

El candidato Wolfgang Grozo fue director general de la FAP hasta el 2022.
El candidato Wolfgang Grozo fue director general de la FAP hasta el 2022. | Fuente: RPP
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

¿El nuevo 'outsider'? En conversación con RPP, Wolfgang Grozo, candidato presidencial por Integridad Democrática, reveló la lista de candidatos que lo acompañan para las Elecciones 2026.

Wolfgang Grozo, candidato presidencial por Integridad Democrática, estuvo en RPP donde habló de su trayectoria, así como de sus propuestas y su lista de candidatos al Senado en las próximas Elecciones Generales 2026.

El también general (r) de la Fuerza Aérea del Perú recalcó que buscará juntar su experiencia en la institución, su sapiencia académica, así como los estudios de realidad nacional que hizo antes de salir de la FAP en enero de 2022.

“Estos componentes hicieron que enfatice más la indignación que sentimos todos los peruanos de lo que pasa en el país. Un Perú fragmentado, dividido, con brechas muy grandes, con zonas alejadas de la capital. Realmente, indignante. Esto fue lo que me motivo a poder participar a futuro”, declaró.

En ese sentido, recalcó que decidió formar su organización política “desde cero” en su casa debido a la “lacra política” que, de acuerdo con su criterio, gobierna el país.

“Pienso que lacra política es la que está gobernando el país. Eso venía acentuándose y no había manera de ser parte de lo mismo. Por eso elegí hacer una organización distinta, decente, transparente, con personas capacitados y con experiencia y valientes con preceptos que marcan nuestra organización política”, aseveró.

El general FAP (r) Wolfgang Grozo postula a la presidencia de las Elecciones Generales 2026.
El general FAP (r) Wolfgang Grozo postula a la presidencia de las Elecciones Generales 2026. | Fuente: Andina

Wolfgang Grozo revela quiénes son sus candidatos a la Presidencia y al Senado

Wolfgang Grozo reveló su lista de candidato que lo acompañaran a la Presidencia. En la primera vicepresidenta estará, Cecilia Azabache, y en la segunda vicepresidencia contará con el cusqueño, Wellington Prado.

Por otro lado, reveló que la excongresista Carolina Lizárraga postulará al Senado con su partido Integridad democrática. “Tenemos a Oscar Bazurco, un empresario emprendedor. También está: Maritza Juárez, Cecilia Olortegui”, acotó.

Quien también acompaña su lista es Wilfredo Guzmán, actual presidente del Concejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS).

En otro momento, agradeció por el apoyo que viene recibiendo al aparecer en las últimas encuestas. “Agradezco a los jóvenes peruanos que nos ayudan bastante”, acotó.

“En ese momento, no sabía la envergadura ni lo complejo que es organizar un partido político, pero demostramos que este grupo de peruanos sin estar hipotecados con nadie, salimos adelante con esta organización”, añadió.

La excongresista Carolina Lizárraga postula al Senado con el partido Integridad Democrática.
La excongresista Carolina Lizárraga postula al Senado con el partido Integridad Democrática. | Fuente: Andina

Wolfgang Grozo revela cómo combatirá la delincuencia

Para el candidato presidencial Wolfgang Grozo, la mejor manera de combatir la delincuencia en el país es mejorando el sistema de inteligencia en las instituciones.

“El principal flagelo es la inseguridad ciudadana. Dentro de las propuestas, en menos de seis meses se va a empezar a sentir la seguridad en el país. Lo haremos con las capacidades de un sistema de inteligencia que contamos en el país, pero que no se están ampliando. No hay batalla que no se haya ganado sin inteligencia”, señaló.

Del mismo modo, explicó que actualmente no se combate el crimen debido a “factores negativos” como la incapacidad y falta de liderazgo.

“Con capacidades de inteligencia a estos delincuentes hay que sacarlos de las calles. No pueden enfrentarlos de una manera directa porque se esconden cobardemente. A estas lacras las vamos a arrasar”, aseveró.

Por otro lado, mencionó que en caso el Estado no tenga la tecnología necesaria para poder combatir el crimen con los sistemas de inteligencias más avanzados, estos se pueden adquirir.

“Ellos pueden tener todos los mecanismos, pero no hay organización criminal que se imponga al Estado. Si no tenemos esa capacidad, las adquieres. Si hay tecnología de otros países, podemos adquirirlo”, agregó.

Wolfgang Grozo Integridad Democrática Elecciones 2026

