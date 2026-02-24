Últimas Noticias
¿Por qué Hernando de Soto no juró como presidente del Consejo de Ministros?: Esto dijo Presidencia

| Fuente: Presidencia/Andina Composición
por Redacción RPP

El Ejecutivo aclaró los motivos por los cuales el economista no asumió la PCM, mientras De Soto denunció la presencia de figuras vinculadas a Alianza para el Progreso y al "cerronismo" en el nuevo gabinete ministerial liderado por Denisse Miralles.

Tras el sorpresivo cambio en la conformación del gabinete ministerial del gobierno de transición, la Presidencia de la República emitió un pronunciamiento oficial para explicar la exclusión de Hernando de Soto, quien había sido anunciado previamente como el futuro primer ministro del mandatario José María Balcázar.

Según el documento oficial, el nombramiento no se concretó debido a la imposibilidad de alcanzar acuerdos políticos sobre las propuestas presentadas por el economista, considerando el tiempo limitado de la gestión actual.

"El economista Hernando de Soto nos presentó un valioso y ambicioso plan de gobierno; sin embargo, no fue posible alcanzar los consensos necesarios para materializarlos debido al carácter breve y transitorio del mandato constitucionalmente otorgado", informó la Presidencia mediante un comunicado compartido en sus canales oficiales.

La situación generó incertidumbre desde la tarde del martes, cuando versiones periodísticas indicaban que De Soto había declinado ocupar el premiarato; no obstante, en una entrevista con RPP, el mismo economista dijo que su nombramiento seguía en pie. Pese a esta declaracion, fue Denisse Miralles quien juró como titular de la Presidencia del Consejo de Ministros.

La versión de Hernando de Soto

Tras la juramentación del nuevo gabinete, Hernando de Soto afirmó que mantuvo una reunión con el presidente Balcázar durante la mañana del martes para entregarle una lista con siete nombres de posibles ministros, pero aseguró que no recibió una respuesta formal sobre su propuesta antes de la juramentación.

El economista manifestó que el mandatario no habría aceptado realizar los cambios solicitados en el equipo de trabajo, lo que interpretó como una falta de voluntad política para modificar la orientación del Gobierno.

"Teníamos la lista completa; desde entonces, más o menos de mediodía a dos de la tarde, no recibimos noticias y nos damos cuenta de que organizar una juramentación toma tiempo, faltaban las bandas presidenciales... de repente nos hemos enterado de que se ha decidido por otro gabinete", explicó Hernando de Soto en declaraciones a la prensa desde su domicilio en el distrito de Surco.

Por otro lado, el excandidato presidencial advirtió sobre la composición del gabinete que finalmente prestó juramento, señalando la presunta presencia de cuadros políticos que responderían a intereses de partidos con representación parlamentaria y tendencias ideológicas contrarias a una economía de mercado.

De Soto enfatizó que el presidente Balcázar no superó lo que él denominó una evaluación determinante sobre la independencia de sus ministros.

"Cuando lo sometí a la prueba de fuego, que es cambiar a los ministros, pues no pasó la prueba de fuego", sostuvo el economista al referirse a la decisión final del jefe de Estado.

En sus declaraciones, De Soto también expresó su preocupación por lo que considera un proceso de inestabilidad política, mencionando que la contradicción entre las promesas presidenciales y las acciones tomadas genera un escenario de incertidumbre para el país.

Asimismo, adelantó que presentará registros de comunicaciones para sustentar su postura sobre las influencias políticas en el Ejecutivo.


Hernando de Soto José María Balcázar

