Modernización militar: Perú firma acuerdo para adquirir más de 50 tanques K2 y 141 vehículos blindados surcoreanos

El Ejército del Perú y la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército, junto a su socio estratégico Hyundai Rotem, firmaron un acuerdo marco.
| Fuente: Ejército del Perú
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Perú y la empresa Hyundai Rotem sellaron un pacto estratégico en defensa que incluye cooperación tecnológica y proyectos industriales, marcando un hito en la modernización militar en la región.

Perú firmó un acuerdo estratégico con la firma surcoreana Hyundai Rotem para la futura adquisición de 54 tanques K2 y 141 vehículos blindados a ruedas (8x8 K808), en una operación que representa la mayor exportación de defensa terrestre de Corea del Sur a un país de América Latina y la primera venta de tanques K2 en la región, con un valor esperado superior a los 1400 millones de dólares.

El convenio, suscrito este martes en Lima, establece no solo la compra de un total de 195 vehículos, sino también cooperación tecnológica, alternativas de financiamiento y el impulso de proyectos industriales vinculados al sector defensa, alineados con los planes de modernización y fortalecimiento de capacidades militares del Perú.

La ceremonia estuvo presidida por el presidente José Jerí y contó con la presencia de altos funcionarios peruanos, incluyendo el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro; el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda; el ministro de Defensa, César Díaz Peche; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Guillermo Ojeda Parra; y el comandante general del Ejército, general EP César Briceño Valdivia. Por parte surcoreana, asistió el jefe del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA), Lee Yong-chul.

Seúl explicó que se prevé la firma del contrato definitivo para el próximo año, mientras que Hyundai Rotem presentó un informe para los reguladores en el que precisa que el monto definitivo del proyecto y los términos concretos se fijarán más adelante, cuando ambas partes suscriban el correspondiente acuerdo de ejecución.

Sin embargo, se espera que el monto final supere los 2000 millones de wones (1400 millones de dólares), tomando en cuenta los precios de exportación anteriores, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.


El presidente José Jerí presidió la ceremonia de la firma del convenio.
| Fuente: Mindef

Cooperación bilateral en defensa

La operación se alinea con los acuerdos del año pasado firmados por las surcoreanas Hyundai Rotem y STX Corp. con la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME) de Perú, que anunciaban el suministro de los vehículos blindados y tanques K2 de fabricación surcoreana.

"Dado que Perú ha elegido la industria de defensa surcoreana para fortalecer sus capacidades militares y desarrollar sus propias industrias, debemos crear un modelo de cooperación en defensa que fomente la prosperidad mutua para ambos países", dijo el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, citado en el comunicado de su oficina.

El acuerdo se firmó en el marco del 201° aniversario de la Batalla de Ayacucho y del Día del Ejército del Perú, donde la institución reafirmó su compromiso con la defensa, la modernización y el desarrollo del país.


