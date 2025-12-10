Modernización militar: Perú firma acuerdo para adquirir más de 50 tanques K2 y 141 vehículos blindados surcoreanos

Perú firmó un acuerdo estratégico con la firma surcoreana Hyundai Rotem para la futura adquisición de 54 tanques K2 y 141 vehículos blindados a ruedas (8x8 K808), en una operación que representa la mayor exportación de defensa terrestre de Corea del Sur a un país de América Latina y la primera venta de tanques K2 en la región, con un valor esperado superior a los 1400 millones de dólares.

El convenio, suscrito este martes en Lima, establece no solo la compra de un total de 195 vehículos, sino también cooperación tecnológica, alternativas de financiamiento y el impulso de proyectos industriales vinculados al sector defensa, alineados con los planes de modernización y fortalecimiento de capacidades militares del Perú.



La ceremonia estuvo presidida por el presidente José Jerí y contó con la presencia de altos funcionarios peruanos, incluyendo el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro; el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda; el ministro de Defensa, César Díaz Peche; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general EP David Guillermo Ojeda Parra; y el comandante general del Ejército, general EP César Briceño Valdivia. Por parte surcoreana, asistió el jefe del Programa de Adquisiciones de Defensa (DAPA), Lee Yong-chul.



Seúl explicó que se prevé la firma del contrato definitivo para el próximo año, mientras que Hyundai Rotem presentó un informe para los reguladores en el que precisa que el monto definitivo del proyecto y los términos concretos se fijarán más adelante, cuando ambas partes suscriban el correspondiente acuerdo de ejecución.

Sin embargo, se espera que el monto final supere los 2000 millones de wones (1400 millones de dólares), tomando en cuenta los precios de exportación anteriores, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.