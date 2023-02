El ministro de Justicia señaló que las bancadas "conocían" que el Ejecutivo iba a presentar un proyecto de ley de adelanto de elecciones | Fuente: Minjus

El ministro de Justicia, José Tello, en diálogo con RPP Noticias, dio detalles acerca del proyecto de ley de adelanto de elecciones generales que presentó el Ejecutivo ayer, miércoles, ante el Congreso de la República.

Cabe recordar que el último domingo, en un mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte indicó que, en caso el Parlamento no llegue a un consenso respecto al adelanto de elecciones para este año, el Gobierno presentaría dos proyectos de ley: uno sobre adelanto de elecciones para el 2023 y otro con una propuesta de reforma total de la Constitución que debía realizarse desde el próximo Congreso.

"El adelanto de elecciones es la prioridad"

Al respecto, el titular del Ministerio de Justicia (Minjus) indicó que la "prioridad" del Ejecutivo es el adelanto de elecciones y que el proyecto presentado estipula que las elecciones se realicen el próximo octubre y que las nuevas autoridades electas asuman el cargo en enero del 2024.

"Este proyecto cierra todo el proceso electoral en el 2023 (...) El proyecto plantea un término de mandato para el 28 de julio del 2028, por lo cual hablamos de un periodo de 4 años y medio (...) Hay que considerar además que estamos viendo que las elecciones se realicen el 8 de octubre de este año, con la posibilidad de una segunda vuelta entre noviembre y diciembre. Con lo cual, el 1 de enero del 2024, asumirían las nuevas autoridadades", explicó.

Respecto al segundo proyecto de ley anunciado por la jefa de Estado, el ministro de Justicia señaló que el Ejecutivo no lo ha presentado porque están "focalizados" en el adelanto de elecciones.

“Ese proyecto de ley no ha sido presentado. Es un tema que aun no ha sido materia de debate. Es un tema que se ha visto como una posibilidad, porque todavía no se ha presentado al Congreso para que sea debatido. La agenda ahora se centra en las elecciones generales adelantadas”, sostuvo.

Asimismo, el ministro Tello señaló que ese tema, de momento, "no debería entrar" en la agenda política.

“El otro punto de esa reforma constitucional es un tema que, en realidad, no debería ni siquiera entrar en agenda todavía porque hay que centrarnos en lo primero que es el adelanto de elecciones (...) Respaldamos a la presidenta (…), pero la pertinencia por el momento no se da porque nos estamos focalizando, como corresponde, en el adelanto de elecciones”, remarcó.

"La presidenta hizo un anuncio el día domingo, ambos temas han sido materia de análisis en el Consejo de Ministros, respaldamos plenamente a la presidenta, pero nosotros hemos apostado por focalizarnos en el tema de adelanto de elecciones", añadió.

"El Congreso sabía que íbamos a presentar el proyecto de adelanto de elecciones"

Por otro lado, consultado acerca de si el proyecto de adelanto de elecciones presentado ante el Congreso ya había sido objeto de conversaciones con las bancadas, el ministro de Justicia indicó que el Parlamento ya sabía que se iba a presentar dicha iniciativa legislativa por parte del Gobierno.

"La postura de la presidenta ha sido clara: si no se llegaba a un consenso, teníamos que presentar este proyecto y lo estamos haciendo en cumplimiento de lo que ella señaló. Las bancadas sabían que teníamos esa intención nosotros. Ha sido algo que ya, evidentemente, el Congreso conocía”, indicó.

De ese modo, el ministro señaló que no se ha tenido diálogo previo con las bancadas parlamentarias sobre su contenido.

“Sobre el contenido del proyecto y la propuesta es algo que recién ha sido presentado y tiene que ser evaluado por el Congreso de acuerdo a sus competencias, ellos resolverán. Esperamos que no sea algo que se postergue, sino todo lo contrario, que sea un tema de urgencia”, sostuvo.

“El Congreso tiene que ver cómo prepara su agenda (…), pero lo que nosotros buscamos es que este tema sea atendido (…) con la urgencia debida, prioritariamente”, añadió.

A su vez, el ministro Tello descartó que hubiera alguna intención de la presidenta Boluarte de renunciar al cargo.

“Estamos fuertes y firmes en esa posición de la presidenta”, remarcó al respecto.