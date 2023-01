Juan Carlos Liendo | Fuente: RPP

El exjefe de la Dini, Juan Carlos Liendo, afirmó que el gobierno no tuvo una respuesta adecuada en las protestas ocurridas en Puno que dejaron hasta el momento 18 fallecidos. En su opinión, la solución para frenar estas manifestaciones contra el Estado es de carácter político.

"Hoy en día tener una cantidad de muertos como la que está ocurriendo definitivamente nos lleva a concluir que no hubo una respuesta adecuada. El proceso de la violencia siempre va a ser mayor y la forma cómo se está administrando los sucesos de violencia no corresponden a la realidad porque no son simples manifestaciones sociales. Eso no lo va a solucionar ni la Policía o las Fuerzas Armadas. La solución principalmente es de carácter político", manifestó.

Liendo también sostuvo que la protesta no fue algo espontáneo, sino que fue premeditado para perjudicar al Estado. En ese sentido, lamentó que no hemos aprendido nada de los años 80.

"No es una cuestión de protesta ciudadana espontánea aquí hay un ataque contra el Estado peruano que es ineficiente, inepto y corrupto y que lo hace débil. Es una fatalidad para los peruanos ser protagonistas de este proceso político hoy en día", manifestó.

El especialista afirmó que también la clase política tiene responsabilidad de lo que está ocurriendo en esta crisis nacional.

"Hay una incompetencia de la clase política, por la presencia en el poder de funcionarios políticos que no les interesa la continuidad del Estado peruano sino la división entre ciudadanos, por el fomento de las contradiccones sociales y la expansión de los sentimientos de odio y resentimiento", sentenció.

Renunció a la DINI

Juan Carlos Liendo presentó la semana pasada su renuncia irrevocable al cargo de director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). A pocos días de haber asumido el cargo.

En su carta de dimisión señaló que su decisión se debe a "serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo con la ley".

"Me dirijo a Ud., para expresarle mi cordial saludo, y hacerle de su conocimiento la decisión de mi renuncia irrevocable al cargo de Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), en razón a serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a ley", indica la carta de renuncia.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte afirmó que Liendo venía "sesgando la información" que proporcionaba al Ejecutivo al "querer llamar a todas las personas que salen a las manifestaciones como terroristas" cuando "no lo son".

"No podemos generalizar a todos como terroristas, hay que tener sumo cuidado", manifestó.

Boluarte señaló que la gran mayoría de peruanos que salen a protestar lo hacen por justas razones al ver que sus demandas no son atendidas, pero que hay una minoría ligada "al narcotráfico y minería ilegal", así como personas que han cumplido sentencias por terrorismo que azuzan la violencia en las manifestaciones.

Investigados por genocidio

La Fiscal de la Nación dispuso este martes iniciar investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte; el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; ministro del Interior, Víctor Rojas; ministro de Defensa, Jorge Chávez, por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.

En este proceso también se ha incluido a Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros; y César Cervantes, extitular del Interior. Esto debido a que formaban parte del gobierno durante las primeras manifestaciones que se reportaron en quincena de diciembre.