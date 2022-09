"Nuestros compatriotas involucrados en conflictos sociales se han vuelto más cortoplacistas", dice exviceministro Raúl Molina

Raúl Molina consideró que debemos comenzar a preocuparnos más como país de que los conflictos sociales exedan límites en el comportamiento de "los actores versus otros". | Fuente: Andina

El arquitecto Raúl Molina, exviceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), señaló este jueves que la incapacidad de ofrecer respuestas efectivas y el debilitamiento del aparato de gestión social son parte del mal manejo del Estado de los conflictos sociales.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, Raúl Molina explicó que los conflictos sociales no llegarán a resolverse si solo se ve a los negociadores y no la capacidad para concretar compromisos a través de política pública.

"Hay dos planos ahí: uno más estructural, que es la incapacidad del Estado de ofrecer respuestas efectivas. La capacidad del Estado de concretar lo que se compromete es muy baja, así como los proyectos se paralizan, los compromisos en los conflictos no se cumplen. Lo otro es que, en los últimos meses, el aparato de gestión social del Estado en PCM y Ministerio de Energía y Minas se ha debilitado mucho", explicó.

"Hay una enorme desconfianza entre todos"

Raúl Molina afirmó que la población involucrada en conflictos sociales se ha vuelto "cortoplacistas" para exigir resultados y expresó su preocupación por el uso de de la violencia y desafío a las autoridades.

"Nuestros compatriotas involucrados en conflictos se han vuelto más cortoplacistas, hay una enorme desconfianza entre todos, sector privado, comunidades y Estado. La gente quiere resultados mucho más rápido. Lo que está pasando, y que me preocupa mucho a mí, es que se están quebrando algunos límites en el comportamiento interpersonal de la sociedad, el recurso de la violencia, el desafío a la autoridad son muy preocupantes en términos de cohesión social", dijo.

Además, Raúl Molina consideró que debemos comenzar a preocuparnos más como país de que los conflictos sociales excedan límites en el comportamiento de "los actores versus otros".

"Para mí, la salida se llama desarrollo territorial, priorizar algunos territorios que son particularmente importantes en términos económicos para el país y hacer una intervención coordinada entre el sector privado, porque las empresas ponen recursos en esos espacios, y el sector público, no solo del recurso local con el canon; sino el Gobierno nacional tiene que entrar, porque tiene la mayor parte de recursos y la mayor parte de las capacidades", expresó.

Para Raúl Molina, el "drama en el Perú" es la incapacidad de actuar coordinadamente para solución de conflictos sociales y romper la "lógica muy sectorial" en el Estado.

"En lugares como Espinar y en lugares donde está la mina Quellaveco en Moquegua o en el propio VRAEM, por otras razones, en Madre de Dios, por razones de la minería ilegal, debería haber una intervención coordinada que comprometa al Gobierno nacional y esa intervención tiene que ser necesariamente multisectorial", manifestó.

Caso Espinar

Sobre el conflicto social en Espinar (Cusco), Raúl Molina explicó que un grupo de exdirigentes ha levantado la propuesta de usar el dinero del convenio marco entre la compañía minera y la Municipalidad Provincial, que entrega 3 % de utilidades para proyectos, para dar un bono universal de 2 000 soles a toda la población de la provincia.



"Eso puede ser razonable, pero no puede ser para toda la población de la provincia, porque Espinar es una provincia que la actividad minera la ha movilizado mucho. Hay empresarios exitosos, hay trabajadores locales de la mina que ganan buenos salarios, hay funcionarios públicos y autoridades que tienen sueldos permanentes, ellos no tienen por qué recibir un bono. La discusión se trató de implementar, pero con voces que no tuvieron suficiente audiencia que se especifiquen criterios para entregar el bono", dijo.

Raúl Molina indicó que el precio de ese eventual bono sería sacrificar muchos proyectos priorizados con esos recursos, como la entrega de laptops para todos los estudiantes de educación básica de la provincia o la expansión de internet para las escuelas.

