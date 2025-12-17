Ernesto Álvarez aclara que el Gobierno firmará ampliación del Reinfo solo si la autógrafa recoge la postura del Ejecutivo

El primer ministro, Ernesto Álvarez, aseguró este miércoles que el Poder Ejecutivo firmará la autógrafa que dispone la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), solo si esta recoge la postura del Gobierno de una extensión por un año y no implique además el retorno de los 50 mil mineros que fueron excluidos del proceso.

"Es un hecho (la firma) en la medida que la autógrafa que nos alcancen tengan los planteamientos que se han votado y debatido que técnicamente deben recoger el planteamiento del Ejecutivo", manifestó a los medios de comunicación en el Congreso.

Álvarez también criticó las versiones que señalaban que el Gobierno de José Jerí no contaba con una posición definida sobre el tema. En ese sentido, rechazó la posibilidad de que mineros ilegales pretendan seguir ocupando territorios que no les pertenecen.

Amplían el Reinfo

La Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el texto sustitutorio del dictamen que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto se logró con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones.

El pasado 4 de diciembre, la iniciativa parlamentaria, que modifica el Decreto Legislativo 1293, fue aprobada en primera votación por el Pleno del Congreso con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.