El texto sustitutorio de la extensión de la vigencia del Reinfo fue aprobado con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. | Fuente: Andina

Con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso aprobó en segunda votación el texto sustitutorio del dictamen que extiende la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026.

Como se recuerda, el pasado 4 de diciembre, la iniciativa parlamentaria, que modifica el Decreto Legislativo 1293, fue aprobada en primera votación por el Pleno del Congreso con 60 votos a favor, 36 en contra y ocho abstenciones.

Tras ser aprobada por la Comisión Permanente, ahora la ley deberá será remitida al Ejecutivo para su promulgación u observación.

Cabe precisar que, a principios del mes de diciembre, el presidente José Jerí aseguró estar “preliminarmente conforme” con la decisión del Parlamento tras aprobar el dictamen en primera votación. Asimismo, señaló que esperaba que esta sea ratificada en segunda votación.

En esa línea, el mandatario resaltó que el texto sustitutorio aprobado por el Hemiciclo haya incluido los principales cambios propuestos por el Ejecutivo. Y es que la iniciativa legislativa no impedía al Gobierno excluir del registro a mineros informales y tampoco reincorporaba a los más de 50 mil Reinfos que fueron expulsados en julio de este año.

“Preliminarmente estamos conforme con el resultado. El Congreso ha entendido que hay un problema real con los mineros informales. […] Hay que dejar en claro que los puntos principales que planteó el Gobierno -que sea un año, de los 50 mil que ya habían sido excluidos- para nosotros nos ha dejado conforme con el dictamen que se ha aprobado el día de ayer y que tiene que ser materia de segunda votación en la Comisión Permanente”, indicó Jerí.

Comisión permanente aprobó en segunda votación ampliar el Reinfo hasta diciembre del 2026 | Fuente: RPP

Mineros artesanales bloquearon la Panamericana Sur

En la previa, alrededor de 250 mineros artesanales bloquearon la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 618, en el distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, en la región Arequipa.

Los manifestantes colocaron llantas en ambos sentidos de la vía, impidiendo el tránsito vehicular y afectando a aproximadamente 200 vehículos de carga pesada, buses interprovinciales, autos y camionetas.

Las unidades estuvieron varadas en la Panamericana Sur desde aproximadamente las 5:00 a.m. de hoy, de acuerdo con la PNP.