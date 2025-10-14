“No es poner a cualquiera”: alcalde Renzo Reggiardo pide a José Jerí elegir a los “mejores” ministros

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renzo Reggiardo señaló que en la reunión con el presidente se abordarán medidas para hacerle frente a la criminalidad. | Fuente: Andina / Presidencia

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, llegó esta mañana a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente de la República, José Jerí, luego de que el mandatario invitara a los alcaldes de la capital a mantener un encuentro en la Casa de Pizarro.

A su ingreso a Palacio, el burgomaestre se refirió a la falta de un gabinete ministerial. Al respecto, Reggiardo precisó que el jefe de Estado se encuentra en los plazos para elegir a los integrantes de su Consejo de Ministros.

“Ustedes tienen que comprender que hay periodos que se tienen que respetar, no es poner a cualquier ministro. Creo que eso es importante que el presidente de la República ponga los mejores y que sean personas que articulen”, indicó.

Asimismo, la autoridad edil señaló que en la reunión con el presidente se abordarán medidas para hacerle frente a la criminalidad e inseguridad ciudadana en la capital.

“Esperemos que el presidente de la República, lo hemos conversado también con los señores alcaldes distritales, tome medidas de emergencia, tome medidas urgentes, porque la población necesita tranquilidad, necesitamos parar la ola de asesinato, necesitamos parar la extorsión y que éstas se den a la brevedad. Básicamente es lo que nosotros queremos plantearle y, por supuesto, temas ya vinculados a presupuestos y a poder tener también todos los medios que nuestros distritos y nuestra ciudad de Lima necesita para poder brindar mejores servicios”, aseveró.

Al cierre de este informe, el mandatario se encuentra reunido con los 35 alcaldes de la capital en Palacio, entre ellos los burgomaestres de Surquillo, Ate, San Martín de Porres, La Victoria, San Juan de Lurigancho, entre otros.

Renzo Reggiardo llegó a Palacio para reunirse con José Jerí. | Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Francis Allison critica reunión de Jerí con alcaldes de Lima

Previo a la reunión, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, criticó la invitación del presidente Jerí a los alcaldes de Lima. A través de sus redes sociales, el burgomaestre dijo que la convocatoria carece de seriedad, pues aún no nombra a un ministro del Interior.

“La invitación por X del presidente interino José Jerí, a los alcaldes de Lima quizá sea moderna, pero no es seria. Menos serio aún es que un gobierno sin ministro del interior nos cite para consensuar acciones contra la delincuencia. La lucha contra la delincuencia debe abordarse con firmeza y responsabilidad, no como un mecanismo mediático para darle legitimidad a quien no la tiene”, indicó.