¿Alcalde de Lima renunciará en las próximas horas para postular a la Presidencia? Esto respondió Renzo Reggiardo

Este lunes, 13 de octubre, vence el plazo para que ministros, gobernadores, alcaldes y otros altos funcionarios públicos renuncien al cargo para quedar habilitados a postular a algún cargo de representación nacional en las elecciones generales de abril de 2026.

Ante la voceada candidatura presidencial del alcalde de Lima, Rafel López Aliaga, este tendría que dejar el cargo en las próximas horas, el cual sería asumido por el teniente alcalde Renzo Reggiardo.

Al respecto, Reggiardo Barreto, en declaraciones a la prensa brindadas este domingo, se pronunció por la posibilidad de la renuncia del burgomaestre.

"Esos son temas que ya se ha hablado mucho. Nosotros somos un ejército, yo lo digo con toda la sinceridad del mundo. Las personas que me acompañan desde el principio y quien habla soy parte de una administración y no me puedo inmiscuir en un espacio que no me corresponde", aseveró.

"Además, estoy aquí cumpliendo una función específica y las decisiones que tome nuestro alcalde, nosotros estaremos siempre ahí a su lado, sea lo que él tenga que decidir", agregó.

Cabe indicar que la posibilidad de que Reggiardo asuma la alcaldía limeña es algo que ya podría haber sido contemplado a la interna de Renovación Popular con anterioridad. Norma Yarrow, vocera de la bancada de dicho partido, en una entrevista de septiembre con el programa Prueba de Fuego, señaló que el teniente alcalde representa la "continuidad" de la gestión de López Aliaga.

“Tenemos la seguridad de que tenemos un teniente alcalde [Renzo Reggiardo] que va a quedarse en Lima, sumamente capaz, trabajando. A Renzo lo conozco hace mucho tiempo, es un hombre que aparte tiene mucha empatía, un hombre que conoce la Municipalidad, sabe de gestión pública, ha sido congresista y, sobre todo, creo que representa la continuidad de las obras [que Rafael López Aliaga está dejando]”, afirmó.

Asimismo, la parlamentaria indicó que, como partido, quieren que el actual alcalde de Lima sea su candidato a la Presidencia; sin embargo, precisó que esta será “una decisión” que deberá tomar el burgomaestre.

¿Qué ha dicho el alcalde de Lima respecto a una eventual renuncia para postular?

El pasado 29 de septiembre, en una entrevista con Panorama, el alcalde de Lima evitó confirmar nuevamente si postulará a la Presidencia en las Elecciones Generales 2026, y retiteró que lo anunciará en la fecha límite establecida por el Jurado Nacional de Eleccciones (JNE).

El líder de Renovación Popular expresó que aún tiene “conversaciones pendientes” para evaluar los riesgos de asumir una candidatura.

"En este caso también hay que ver todos los riesgos que uno tiene que tomar, porque son cinco años más. Hay que meditar bonito, porque los riesgos que uno asume, en este caso, son muy altos; entonces, yo tengo conversaciones pendientes todavía para evitar esos riesgos. Pero hay un plazo, para qué voy a forzar", dijo.

"Yo voy a tomar (la decisión) hasta el último día, porque hay muchos temas; en Perú cambian las cosas cada día, cambia un tema, otro y otro. Al final es mi vida y quiero ver qué hago con mi vida. Hay gente que entra en política como aventurero, no es mi caso", agregó.

López Aliaga, quien ya fue candidato en 2021 sin llegar a la segunda vuelta, subrayó que su ingreso a la política no responde a intereses personales, sino a un “sacrificio” por el país.