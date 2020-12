El Perú cierra el año 2020 con Francisco Sagasti como presidente. | Fuente: Agencia Andina

Ha sido un año de constantes crisis para el Perú. En marzo se tomó juramento al Parlamento que reemplazó al Congreso disuelto por el expresidente Martín Vizcarra, se confiaba en que se encontraría consenso entre Ejecutivo y Legislativo, sin embargo, esto no fue así. Otra noticia con impacto a nivel mundial fue la llegada del nuevo coronavirus. Los hospitales no tenían capacidad para recibir a tantos pacientes, muchas personas murieron sin recibir atención adecuada, la economía cayó drásticamente y se produjeron miles de despidos.

En medio de la crisis sanitaria, el Congreso y el Ejecutivo continuaron con los choques que terminaron con la vacancia a Martín Vizcarra. Asumió el cargo Manuel Merino, expresidente del Parlamento, quien terminó renunciando en medio de una gran convulsión social. A diciembre del 2020 el Perú ya tuvo 3 presidentes, ya que en noviembre Francisco Sagasti asumió el máximo cargo de la Nación.

Los tres presidentes del 2020

¿Qué fue lo que generó que Perú tenga tres presidentes en el 2020? En principio, el expresidente Martín Vizcarra mantuvo un discurso totalmente alejado del Parlamento, “El apoyo permanente del pueblo es el respaldo más importante”, dijo el exmandatario en una de sus actividades como presidente en Trujillo. Sin embargo, este respaldo fue ignorado por el Congreso.

La politóloga Iris Jave asegura que poco a poco a nivel político Martín Vizcarra se fue desgastando, y esto tuvo que ver también con el hecho de que no tuviera bancada ni partido político detrás en un Congreso que fue construyendo su propia agenda.

"Él había soportado políticamente en el Ejecutivo y buscó de alguna manera también el apoyo de los gobernadores regionales en un país que todavía sigue siendo muy centralista y donde darle un espacio a las regiones resulta fundamental para fortalecer cierto apoyo a nivel nacional. Sin embargo, su actuación con el Parlamento lo debilitó con la agenda liderada por Manuel Merino, por el congresista Vega de Unión por el Perú, por Alianza Para el Progreso o por las otras bancadas, ninguna tiene mayoría absoluta, pero se fueron haciendo alianzas y eso también atacó directamente al Ejecutivo hasta que lograron su vacancia", señaló Jave para este informe.

Tras jurar como presidente transitorio de la República, Francisco Sagasti dijo que durante el último quinquenio la política fue muy destructiva y que muchas veces los diversos actores políticos no actuaron como contendores, sino como enemigos irreconciliables. “Debemos remediar esto con urgencia, dejando de lados rencores y resentimientos, aceptando que es indispensable trabajar juntos, y reconocer que solo con humildad y generosidad podremos reiniciar nuestra travesía por un camino que intuyeron los próceres de nuestra independencia”, señaló el actual mandatario.

El presidente Sagasti tuvo un discurso que fue bastante elocuente y emotivo como lo estaba esperando la población tras las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryam Pintado en la Marcha Nacional, señala Iris Jave. Pero además, en los primeros días de su gobierno dio un claro mensaje traducido en cambios en la Policía tras lo denunciado en las manifestaciones.

"Creo q el presidente Sagasti tiene las cualidades para poder generar acuerdos y conducir al país de manera estable, por lo menos, en paz hasta llegar a las elecciones del próximo año", dijo Jave.

La crisis política por la que atravesó el país generó la renuncia de Manuel Merino y la toma del cargo por Francisco Sagasti, congresista del Partido Morado. El ex presidente Martín Vizcarra no pudo llegar a un acuerdo con las bancadas y evitar su vacancia. | Fuente: Agencia Andina

Investigaciones a Martín Vizcarra



El primer caso ocasionó la detención preliminar del llamado "círculo moqueguano", integrado por los empleados más cercanos del exmandatario, por el caso Richard Swing. El otro caso lleva más tiempo de investigación, e involucró a Vizcarra en acusaciones de presunta corrupción cuando fue gobernador de Moquegua. Aspirantes a colaboradores eficaces lo acusaron de presuntamente haber recibido coimas de empresas constructoras para la buena pro de obras. Los fiscales del equipo Lava Jato intentaron interrogar a Martín Vizcarra, pero él no los aceptó en Palacio de gobierno por una controversia entre fiscalías.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio cuestiona el comportamiento de Vizcarra al no colaborar con los fiscales del Equipo Lava Jato para dar su declaración en una investigación que ya había sido iniciada.

"Es un comportamiento objeto de una serie de cuestionamientos, tan cierto que es motivo de una investigación en el Ministerio Público, es decir, existen elementos de convicción más que suficientes para no solamente investigar sino cuestionar la actitud del exmandatario en relación a la forma y la manera como se comportaba respecto a una investigación. Además, el reproche nace no solamente por la actitud de Martín Vizcarra, sino porque esa actitud la asumió cuando era ni más ni menos que presidente del país, y el presidente debe ser una persona de una trayectoria y de una conducta intachable y estar totalmente amplio y dispuesto a colaborar con las autoridades sobre todo cuando se trata de casos de corrupción o de otros hechos que son reprochables", afirmó el abogado penalista.

LUCHA CONTRA LA COVID-19

Los sistemas de salud se vieron afectados no solo en Perú sino alrededor del mundo tras la pandemia del nuevo coronavirus. En nuestro país los hospitales de todas las regiones del sistema público de salud colapsaron. El Perú fue noticia en el mundo por el exceso de muertes durante la pandemia.

Fue el 5 de marzo el día que se confirmó el primer caso importado de COVID-19 en el Perú. El portador fue un hombre de 25 años con infección respiratoria aguda leve con antecedentes de viaje a Europa en los 14 días previos al inicio de síntomas. El lunes 16 de marzo se inició la cuarentena en el Perú, decretada por el presidente Vizcarra en un mensaje a la Nación el día anterior. Esto significó el cierre de fronteras, transportes y de la mayoría de negocios. Una de las primeras regiones en ser afectada fue Iquitos, donde fue necesario llevar sistemas de oxígeno y contratar más médicos.



El experto en salud pública y cardiólogo Marco Almerí señala que el expresidente Martín Vizcarra tuvo tiempo para preparar a las grandes unidades hospitalarias y que estas no colapsaran como sucedió.

"Martín Vizcarra no supo gestionar, nos enfrentó con los pacientes. Hemos tenido 25 años de crecimiento económico, pero no de desarrollo, no fue una gestión adecuada, se subestimó la pandemia. El nuevo coronavirus desnudó las brechas que teníamos en infraestructura, en equipamiento hospitalario. Me parece que el presidente Francisco Sagasti debe hacer un estudio de prevalencia serio, para que conozca qué es lo que tiene que hacer respecto a la situación actual de la pandemia. Se debe destinar un presupuesto para preparar a los establecimientos de salud para la carga normal de las enfermedades que hemos desatendido en el 2020", dijo Almerí tras ser consultado para este informe.



En la actualidad aun no se sabe realmente cuándo llegarán las vacunas ni cuántas de estas recibiremos. Esto en medio de un fuego cruzado de culpas entre Vizcarra y algunos congresistas.





El hospital Dos de Mayo es uno de los más importantes de la ciudad, tuvo que habilitar espacios exclusivos para pacientes COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

MILLONES PERDIERON SUS EMPLEOS POR LA PANDEMIA

Desde el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía liderado en gran parte de este año por María Antonieta Alva, se impulsaron medidas de apoyo al sector empresarial, como el préstamo Reactiva, y para las familias más vulnerables se decidió una bonificación. Ahora el reclamo más urgente es la recuperación del empleo perdido debido al nuevo coronavirus, así como el apoyo para los microempresarios que tuvieron que cerrar sus empresas por la pandemia. El economista de la Universidad del Pacífico Marcel Ramírez considera que hubo errores en las medidas económicas puestas en marcha por la pandemia, que para el 2021 deben ser corregidas.

"El 2020 estuvo marcado por la reacción ante los efectos de la pandemia, se tomaron dos medidas, para los hogares y para las empresas. Se han utilizado los recursos adecuados para préstamos para las empresas, era lo que había que hacer. Sin embargo, respecto al subsidio a la planilla hubo retrasos en buscar formas de evitar que las empresas colapsen. Todos estos instrumentos debido a la fragilidad de nuestro sistema empresarial no pudieron llegar a la micro y pequeñas empresas, que son más del 90% de nuestra economía. Además tenemos un sector empresarial altamente informal, se ha dejado de contratar trabajadores, los negocios han cerrado y no han podido restablecerse, por eso vemos la caída del empleo tan fuerte. Los instrumentos fueron los necesarios, pero el diseño puesto en práctica no llegó a satisfacer a los que tenían que llegar es por eso que se han replanteado", dijo Ramírez tras ser consultado para este informe.

En la quincena de noviembre el INEI informó que en el Perú más de 2 millones 942 mil personas perdieron sus empleos entre julio y septiembre de este año. Esta caída fue notoria en los sectores de la minería, pesca y servicios.

Los empleados más afectados fueron los jóvenes menores de 25 años, pues un 24.3% de esa población perdió su empleo, seguido por el grupo de 45 a más años, cuya empleabilidad cayó en 17.8%. Solo en Lima, se perdieron cerca de 1 millón 58 mil empleo al comparar las cifras con el mismo período del 2019.