Betssy Chavez. ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. | Fuente: Andina

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, señaló que la próxima semana el Poder Ejecutivo firmaría la autógrafa de ley que aprueba el retiro del 100% de los fondos de la cuenta de Compensación por tiempo de Servicios (CTS).

"Sobre la CTS se tiene previsto que se dé para la próxima semana", respondió Betssy Chávez al ser consultada por la prensa sobre cuándo promulgaría la norma el Poder Ejecutivo.

El pleno del Congreso aprobó a inicios de este mes el texto sustitutorio que establece que los trabajadores pueden hacer uso del 100% de sus depósitos de CTS hasta el 31 de diciembre de 2023.

La iniciativa legislativa menciona que se da a fin de cubrir las necesidades económicas causadas por la pandemia de la COVID-19.

Equipo técnico para la reforma del sistema previsional

Sobre el equipo técnico para la reforma del sistema de pensiones que anunció esta noche el presidente Pedro Castillo, la ministra Betssy Chávez explicó que el compromiso del Gobierno es trabajar una propuesta para trasladarla al Congreso y que se genere un debate amplio sobre el tema.

La titular del MTPE recordó que en el Congreso anterior se conformó una comisión que elaboró un informe para la reforma del sistema previsional. En tal sentido, dijo que dicho documento "va a entrar en evaluación".

En cuanto a la promulgación de la ley que autoriza el retiro de hasta 4 UIT de las AFP, Betssy Chávez enfatizó que se trata de una medida de carácter extraordinario y excepcional que se adopta cuando el mundo atraviesa una situación sumamente crítica.

En ese sentido, exhortó a los afiliados que opten por retirar sus fondos de ahorro previsional a no gastar el dinero en banalidades. Indicó que la norma beneficiará a unos 5 millones de afiliados al sistema privado de pensiones.

(Con información de Andina)





