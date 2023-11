Revelan nuevo audio entre Nicanor Boluarte y Maritza Sánchez: "Yo, en Pronied, tendría que cambiar cosas"

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, continúa en el ojo de la opinión pública, al protagonizar nuevos audios difundidos por el portal Epicentro, la tarde de hoy. Dichos registros vuelven a ser parte de una conversación que sostuvo en noviembre del 2021 con Maritza Sánchez, entonces directora de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM).

En la conversación, Boluarte Zegarra habla de hacer cambios en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y de la posibilidad de contratar directamente en el Minedu, pese a no desempeñar ningún cargo público en el sector. Todo esto en el marco del retorno a las clases presenciales en los centros educativos de educación básica y a pocas semanas de la censura de la que fue objeto el entonces ministro de Educación, Carlos Gallardo.

Contratos directos en vez de licitaciones

El 26 de noviembre del 2021, Nicanor Boluarte (NB) se encontró con Maritza Sánchez (MS) en Santa Beatriz, en el Cercado de Lima, al promediar las 2:00 p.m.

Dicha reunión, según Epicentro, habría sido propiciada por el hermano de la entonces titular del MIDIS para conversar diversos temas relacionados al sector educación que parecían preocuparle. Uno de ellos era el retorno a la presencialidad tras la pandemia de la COVID-19.

MS: Mira, estamos avanzando, más que nada con la movilización para que las escuelas retornen ahorita (...) Nicanor, son dos años, y si abrimos ahorita en marzo, al recién limpiar, uh, ya no tenemos tiempo para que los chicos ingresen.

NB: Ahí, yo creo que el programa… ahorita, para la DRELM y para el Ministerio, si vamos a regresar a clases presenciales al cien por ciento en marzo, es poner al día a todas las instituciones educativas.

MS: ¿Lo qué?

NB: Poner al día a todas las instituciones educativas.

MS: Ah, claro, que estén listas para recibir a los chicos.

NB: Ese presupuesto, tiempo, etc., etc. ¿Sigue declarada en emergencia la educación, no?

MS: Sí, eso nos permite avanzar.

NB: ¿Ves? Eso permite hacer contratos directos. Eso permite y no vamos a las licitaciones, ¿de acuerdo? Hacemos contratos directos y podemos contratar directamente para correr con el mantenimiento de nuestras instituciones educativas.

MS: Ya.

Como se puede apreciar en la transcripción, Nicanor Boluarte le habla a la directora de la DRELM de la posibilidad de "hacer contratos directos", apelando a que la educación se mantenía en estado de emergencia por la pandemia.

"En Pronied, tendrían que cambiar cosas"

En otro momento del diálogo, Boluarte Zegarra le habla a Sánchez de la importancia de hacer "cambios" en el Pronied, debido a una aludida "lentitud" de la burocracia de dicha entidad.

"Mira, yo te voy a ser franco. Si vamos a administrar lo que tiene Pronied hasta ahora, nos vamos a demorar. Yo en Pronied tendría que cambiar cosas. Yo he estado en la Oficina de Diálogo, y permanentemente hemos estado conversando con Pronied para todo el tema de la mesa de diálogo por el tema de infraestructura educativa. Yo siempre a Pronied le he dicho: “no podemos cambiar esto, no podemos cambiar esto”. Hay cosas que ajustar, hay cosas que ajustar en Pronied", indicó a su interlocutora.

"Y, además, el presupuesto del ministerio tiene que tener correlato con la mesa de diálogo porque, tú acuerdas en la mesa que le vas a dar tal cosa y en el presupuesto no hay nada. También eso es un problema porque tú te comprometes en la mesa y después no hay presupuesto para cumplir, en vez de apaciguar ese conflicto, generas otro conflicto, otro conflicto. Todos esos temas no sé cómo (lo) esté mirando el sector", agregó.

"Hay que manejarlo así, por ahora"

En otro momento de la grabación, Maritza Sánchez le pregunta si tenía algún impedimento para intervenir en las actividades del sector, a lo que Boluarte responde: "No, no, pero, por ahora, hay que manejarlo así".

"NB: Esa otra cosa que has hablado con Víctor (Torres), eso manéjalo. Pero, fundamentalmente, amiga, este reinicio de clases es una cosa potente. Eso, eso… Lamentablemente, yo no podría acompañarte, no puedo acompañarte en la región por este tema político…

MS: O sea, ¿estás impedido?

NB: No, no, pero por ahora hay que manejarlo así. Lo que gustes…

MS: Para nada el escándalo… Y eso también a mí me…

NB: Lo que gustes, lo que gustes, incondicionalmente, si hay alguna sugerencia, alguna cosa, lo que quieras, ahí estoy, ahí estoy. ¿Ya? Conocemos la DRELM, además. Pero, por ahora, veamos cómo empezamos el tema el próximo año".