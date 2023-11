Ministro de Justicia sobre Nicanor Boluarte: "No recibimos influencia ni mucho menos palabra de él"

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, negó que Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, haya ejercido algún tipo de influencia dentro del Gabinete. Además, reiteró que esta persona no forma parte del Gobierno así sea pariente de la mandataria.

"No es funcionario público, no gobierna, no cogobierna y en ningún momento hemos recibido influencia ni mucho menos una palabra de él. El señor Nicanor Boluarte no tendría por qué estar en la agenda del Consejo de Ministros", comentó en el programa Nunca es tarde de RPP TV.

Eduardo Arana recalcó que Nicanor Boluarte tendrá que responder a la justicia por el caso que se le sigue en la Fiscalía. En ese sentido, enfatizó que el Gobierno no tolera actos corruptos.

"No toleramos ningún acto de corrupción venga de donde venga. En este gobierno todos los días trabajamos durísimo por todo el país, pero también con una consigna: cero corrupción", indicó.

Por otro lado, el titular del Minjus lamentó la salida de Vicente Romero como ministro del Interior, pero sostuvo que ellos respetan la decisión del Congreso.

"Los ministerios no somos personas sino políticos y tenemos que trabajar. Lo que sí es evidente es que respetamos la decisión del Congreso respecto a la censura de uno u otro ministro. Al final, los ministros debemos de trabajar en bien del país como lo venimos haciendo desde todos los sectores", explicó.

Sobre la JNJ, el ministro Arana afirmó que ya tienen una posición al respecto y esperan que las instituciones "cumplan su rol".

"Estamos a favor de la institucionalidad por un lado, pero por el otro también somos respetuosos de las decisiones del Congreso y aquí el asunto se ha entrampado por una medida judicial. Lo que esperamos es que las instituciones cumplan su rol de acuerdo a la Constitución y la ley", finalizó.

Investigación a Nicanor Boluarte

El Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder inició desde el pasado martes 7 de noviembre una investigación preliminar contra Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y Nixon Hoyos Gallardo, alcalde de Nanchoc (región Cajamarca), por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias en agravio del Estado.

La investigación también comprende a Noriel, Jorge y Antonio Chingay Salazar, Víctor Hugo Torres Merino, Héctor Ugarte Nina, Michael Carlos Aranda Ladera y los que resulten responsables de los delitos ya mencionados.

La Fiscalía tomó esta decisión tras conocerse la denuncia realizada por el programa Cuarto Poder, que involucra a los investigados en el supuesto favorecimiento de una partida presupuestal de S/ 20 millones para obras públicas en el distrito de Nanchoc. Esto luego de que el alcalde de dicha juridicción se reuniera con el hermano de Dina Boluarte.