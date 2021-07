Richard Arce | Fuente: RPP

El excongresista de Nuevo Perú, Richard Arce, consideró este viernes que el mandatario Pedro Castillo "ha gatillado una confrontación política" innecesaria al designar a Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el exparlamentario lamentó que la decisión del presidente Pedro Castillo de poner a Guido Bellido a la cabeza del gabinete ministerial viene por "imposición" de Vladimir Cerrón. Afirmó que esto ocasiona que el Gobierno se exponga a una "situación de confontación" con "resultados terribles".



"Definitivamente es una decisión errada de parte del presidente Castillo en vista que la personalidad de Guido Bellido no tendría el perfil que se requiere para un premier y lo digo por experiencia propia, no es una persona que tenga una posición dialogante, mas bien es una persona con posiciones radicales, no genera confianza para poder tender puentes con la oposición de otros sectores, gremios y organizaciones de la sociedad civil", dijo.

"Gabinete muy débil"



Richard Arce calificó al equipo de ministros de Guido Bellido como un "gabinete muy débil" y señaló que se observa una improvisación e informalidad y hasta la sensación que no hay capacidad para tomar decisiones dentro del Gobierno ante una crisis que "ellos mismos han generado".



"Si vamos a escrutar uno por uno hay argumentos suficientes para que en este momento el Congreso aplique la estrategia de la censura. Creo que va a ser lo más inteligente y creo que ya se está mencionando como una estrategia para defrenestrar a cada uno de los ministros y dejar solo a Guido Bellido. Lamentablemente, eso abona esa tesis que estamos afirmando que el día de ayer Pedro Castillo ha gatillado el inicio de una confrontación política innecesaria que va a tener consecuencias en el ciudadano de a pie", lamentó.



Richard Arce aseguró que el presidente Pedro Castillo expone a su gobierno ante los caprichos de Vladimir Cerrón. Para el excongresista, el secretario general de Perú Libre decidió poner a Guido Bellido como premier, "en su megalomanía", luego que le cuestionaron y no aceptaron poner a Roger Najar en el cargo.



"Pone a Guido Bellido que tiene serios cuestionamientos, que es misógino, que es homofóbico, que tiene simpatías con estos grupos terroristas que le han causado tanto daño al país. Él va a manejar infomación de confidencialidad de secreto de estado, por eso que en el Congreso no puede ser parte de la Comisión de Defensa y Orden Interno, tampoco de la Comisión de Inteligencia, qué casualidad ahora va a presidir el consejo de ministros con información privilegiada que justamente está asociada a luchar contra los remanentes de lo que queda de esta insanía que nos ha causado tanto daño durante la época de los 80 y 90", expresó.









