La presidenta de la república brindó una entrevista exclusiva a RPP Noticias | Fuente: RPP Noticias

La presidenta de la República, Dina Boluarte, dio detalles de la conformación de su primer Gabinete Ministerial que fue encabezado por el abogado Pedro Angulo.

En ese sentido, la jefa de Estado indicó que su primera opción para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros fue el ahora jefe del Gabinete, Alberto Otárola.

"Desde el inicio del Gabinete, yo conversé con el doctor Alberto Otárola, pedí que él sea el premier y no el doctor Pedro Angulo. Y él dijo ´presidenta, déjeme apoyarla desde el Ministerio de Defensa porque yo fui, en algún momento, ministro de Defensa y conozco el sector", indicó en Ampliación de Noticias.

Ante esta negativa, la jefa de Estado habría ofrecido el cargo a Pedro Angulo.

"Por eso, decidimos que él sea el premier, conversando con el doctor Pedro Angulo para que él asumiera. Pero ése es un espacio que tiene que ser político y técnico también. Por eso se decide que el doctor Otárola asuma el premierato",

Además, la jefa de Estado indicó que "no tenía conocimiento" de si habrían otras opciones para el puesto, pero que sí tenía claro que el premierato era un espacio no solo técnico.



Reunión con representantes de la educación superior

Por otro lado, la presidenta se refirió al reciente nombramiento de Óscar Becerra como titular del Ministerio de Educación (Minedu), quien, el día de ayer, jueves, en declaraciones a la prensa, indicó que se debe apoyar la labor de la Sunedu “pero no como si fuera un dogma o una revelación divina”.

Al respecto, la jefa de Estado señaló que, a raíz de estas declaraciones, convocará a una reunión "con todos los sectores" involucrados en la educación básica y superior

"Justamente, a raíz de las declaraciones de ayer del ministro, hemos convocado a todos los sectores interesados en una educación con calidad para hoy al mediodía, incluido el ministro de Educación, para poner los puntos en las íes sobre la Sunedu, sobre la infraestructura en los colegios", sostuvo.

Asimismo, indicó que la postura de su Gobierno es que "la universidad tiene que ser garante de profesionales de alto nivel" y que el ministro Becerra "sabe que la prioridad es la educación con calidad".

"Yo vengo de una universidad particular donde me ha costado quemarme las pestañas 6 años para ser abogada, y no creo que haya universidades que, en menos de ese tiempo, si queremos profesionales bien preparados, tengan que estar estudiando dos años, tres años. Creo que la responsabilidad de una educación, no solo universitaria, radica en una educación con calidad. Y el ministro de Educación lo sabe", recalcó.

Como se sabe, el pasado martes se conoció que el Tribunal Constitucional (TC) resolvió declarar infundada la inconstitucionalidad de la Ley 31520, conocida como la ´ley de contrarreforma universitaria´, con lo cual quedará sin efecto la demanda de amparo admitida por el Poder Judicial a favor de la Sunedu para la no aplicación de dicha ley.